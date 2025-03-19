Елизавета Боярская высказалась об изменах в браке

Елизавета Боярская (Фото: Инстаграм* @lizavetabo)
Елизавета Боярская высказалась о вине женщин в изменах мужчин. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
По словам актрисы, женщины должны быть внимательными к своим возлюбленным, чтобы у них не возникло желание уйти.
Артистка также призвала тех, кто состоит в отношениях, чаще разговаривать друг с другом, обсуждая все недопонимания.
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«Когда мы стремимся к бесконечной безупречности, пытаемся переделывать своих близких, пытаемся сделать свою жизнь красивой, яркой картинкой — это всегда чревато тем, что может начать разрушаться изнутри», — добавила Боярская.
Артистка также призвала тех, кто состоит в отношениях, чаще разговаривать друг с другом, обсуждая все недопонимания.
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