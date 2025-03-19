Елизавета Боярская высказалась об изменах в браке

Бывшая солистка группы «Девочки» Липа Тетерич переживает большое горе. Ее младший брат погиб в начале марта, и это стало болезненным ударом для всей семьи. Российская телеведущая поделилась печалью в личном блоге, также тревожась за маму, которая почти девять лет сражается с тяжелой болезнью.