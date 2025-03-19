Тайный брак Шуфутинского с молодой возлюбленной оказался пиаром

Михаил Шуфутинский и Светлана Уразова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Недавнее появление 76-летнего Михаила Шуфутинского и его 49-летней возлюбленной Светланы Уразовой на музыкальной премии «Виктория» вызвало множество обсуждений. Певец ранее представлял Светлану как свою спутницу, утверждая, что они не женаты. Однако на красной дорожке у пары заметили кольца, которые напоминают обручальные.
Примечательно, что в тот же вечер Шуфутинский с гордостью подтвердил, что Уразова стала его женой. Но на вопрос о месте проведения свадьбы, исполнитель отвечать не стал.
По данным kp.ru, свадьба могла стать лишь PR-ходом. Уточняется, что шансонье официально не заключал браков в последние годы.
Стоит отметить, что недавно Шуфутинский оформил на Уразову роскошный дом в Подмосковье.
Напомним, Шуфутинский и Юразова познакомились, когда девушка танцевала в его шоу-балете. С Михаилом Светлана сблизилась в 2015 году, когда он стал вдовцом.
Читайте также:
Михаил Шуфутинский сообщил о свадьбе с женщиной, которая младше его на 30 лет
Изменил жене, выжил после болезни и женился на девушке, которая моложе на 30 лет: как живёт Михаил Шуфутинский и его дети
«Я календарь переверну»: Как «Третье сентября» стало культурным феноменом
По данным kp.ru, свадьба могла стать лишь PR-ходом. Уточняется, что шансонье официально не заключал браков в последние годы.
Стоит отметить, что недавно Шуфутинский оформил на Уразову роскошный дом в Подмосковье.
Напомним, Шуфутинский и Юразова познакомились, когда девушка танцевала в его шоу-балете. С Михаилом Светлана сблизилась в 2015 году, когда он стал вдовцом.
Читайте также:
Михаил Шуфутинский сообщил о свадьбе с женщиной, которая младше его на 30 лет
Изменил жене, выжил после болезни и женился на девушке, которая моложе на 30 лет: как живёт Михаил Шуфутинский и его дети
«Я календарь переверну»: Как «Третье сентября» стало культурным феноменом
Екатерина Коршунова