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Тайный брак Шуфутинского с молодой возлюбленной оказался пиаром

Шуфутинский подарил загородный особняк молодой избраннице
Михаил Шуфутинский и Светлана Уразова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Михаил Шуфутинский и Светлана Уразова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Недавнее появление 76-летнего Михаила Шуфутинского и его 49-летней возлюбленной Светланы Уразовой на музыкальной премии «Виктория» вызвало множество обсуждений. Певец ранее представлял Светлану как свою спутницу, утверждая, что они не женаты. Однако на красной дорожке у пары заметили кольца, которые напоминают обручальные.
Примечательно, что в тот же вечер Шуфутинский с гордостью подтвердил, что Уразова стала его женой. Но на вопрос о месте проведения свадьбы, исполнитель отвечать не стал.

По данным kp.ru, свадьба могла стать лишь PR-ходом. Уточняется, что шансонье официально не заключал браков в последние годы.

Стоит отметить, что недавно Шуфутинский оформил на Уразову роскошный дом в Подмосковье.

Напомним, Шуфутинский и Юразова познакомились, когда девушка танцевала в его шоу-балете. С Михаилом Светлана сблизилась в 2015 году, когда он стал вдовцом.

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#подмосковье
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#свадьба
#девушка
#шоу-бизнес
Никита Михалков попал в больницу из-за серьёзных проблем с сердцем
SHOT: Никита Михалков попал в больницу из-за серьёзных проблем с сердцем
19 марта 2025, 08:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

Режиссер Никита Михалков попал в больницу из-за серьёзных проблем с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Состояние 79-летнего Михалкова ухудшилось в начале этого месяца. По данным канала, у него резко поднялось давление. Народного артиста доставили в больницу, где обнаружили проблемы с сердцем и давлением.

Режиссеру выписали курс препаратов и отпустили домой на амбулаторное лечение в тот же день. Уточняется, что сегодня Михалков себя чувствует гораздо лучше.

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«В парных пиджаках с беременной Краймбрери»: Дава выложил новые фото со своего дня рождения
Дава опубликовал новые фото с Мари Краймбрери со своего 32-летия
19 марта 2025, 06:24

Дава и Мари Краймбрери (Фото: Instagram* @dava_m)

Дава Манукян выложил свежие фото с празднования своего дня рождения в окружении близких. Блогер сияет от счастья рядом с беременной женой Мари Краймбрери, получая поздравления от самых дорогих людей.
Торжество прошло тепло и без лишнего шума.

Дава Манукян задувает свечи (Фото: кадр видео Instagram* @dava_m)

Парочка надела парные пиджаки, и просторный жакет звезды ловко скрыл ее округлившийся живот. Дава и Мари скоро впервые станут родителями и не скрывают своего счастья. При этом они все же избегают слишком много говорить о личной жизни, выборочно делясь информацией с подписчиками.

Дава и Мари Краймбрери (Фото: Instagram* @dava_m)

Вечеринка собрала родных в ресторане, где отмечали 32-летие блогера.

«Немного моего дня рождения в ленту», — подписал он в посте.
Мама Давы произнесла тост за день рождения сына и его семью. Ранее она пожелала влюбленной паре счастья, отвечая на пост об их свадьбе — между дорогими Манукяну женщинами отношения сложились приятные.

Дава и Мари Краймбрери (Фото: Instagram* @dava_m)

Совсем недавно Дава расписался с Мари Краймбрери, о чем радостно сообщил в день рождения, 16 марта. Он назвал себя счастливым мужем и будущим папой.

«В свои 32 — я абсолютно счастливый человек и благодарен каждому, кто причастен к этому и каждому, кто за меня рад», — поделился он в соцсетях.
Фанаты порадовались счастью пары, желая в будущем иметь такую же большую, любящую и заботливую семью. Давиду пожелали беречь родных и продолжать ценить их с той же силой, как сейчас.


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«Мне затекло в уши»: Дима Билан шокировал фанатов новостью о глухоте

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#фото
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#тепло
#блогер
#мама
#семья
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«Погиб мой брат»: Бывшая солистка группы «Девочки» Липа Тетерич поделилась семейным горем
Ведущая Липа Тетерич рассказала о недавней смерти брата и другом семейном горе
19 марта 2025, 03:29

Олимпиада Тетерич (Фото: Instagram* @olimpiadalipa)

Бывшая солистка группы «Девочки» Липа Тетерич переживает большое горе. Ее младший брат погиб в начале марта, и это стало болезненным ударом для всей семьи. Российская телеведущая поделилась печалью в личном блоге, также тревожась за маму, которая почти девять лет сражается с тяжелой болезнью.
Трагедия случилась 8 марта 2025 года, но Олимпиада не раскрыла, как именно ушел из жизни ее любимый брат и что стало причиной гибели. Она лишь отметила, что очень сильно любила его, назвав «самым лучшим в мире младшим братом».

«Каждый день переносится дата прощания с братом, никак не могут доставить в Москву. Бесконечные дни ожидания страшной встречи. (...) Полный дом горя и слез», — призналась она.
Олимпиада Тетерич со своей семьей (Фото: Instagram* @olimpiadalipa)

И, словно этого было мало, вскоре после смерти дорогого человека в семье Тетерич погибла старшая собака. Несмотря на усилия ветеринаров, животное спасти не удалось.

«Надо сберечь маму, которая почти девять лет борется с черным заболеванием и весит как одуванчик — тридцать семь килограмм боли», — добавила Липа.
Она написала, что, кажется, самое страшное осталось позади: теперь надо лишь выдержать потерю.

Подписчики Тетерич выразили свои глубокие соболезнования. Многие российские звезды, музыканты и телеведущие (в их числе Таша Белая, Алсу, Екатерина Одинцова и другие) также со скорбью отозвались на новость Тетерич, желая ей душевных сил в это тяжелое время.

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#музыканты
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#соболезнования
#instagram
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«Мне затекло в уши»: Дима Билан шокировал ​фанатов новостью о глухоте
Певец Дима Билан сообщил о почти полной глухоте одного уха из-за съемок
19 марта 2025, 01:10

Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)

Дима Билан шокировал поклонников новостью: он почти оглох на одно ухо. На презентации клипа «Горький дождь» певец признался во время интервью, что съемки дались ему нелегко и сказались на здоровье. Он также рассказал о том, что в прошлом думал бросить текущую карьеру.
«Мы снимали три дня и две ночи. Были моменты, из-за которых я почти оглох (...) потому что я почти сутки снимался под дождем. Мне затекло в уши, и по сей день не слышит одно ухо, например», — говорит он на клипе интервью в Telegram-канале «Звездач».
Дима объяснил, что слышит пострадавшим больше всего ухом лишь на 10%, и до сих пор не оправился.

Также певец признался, что в 2010 году серьезно раздумывал о том, чтобы «все бросить». В то время он ощутил резкий прилив популярности, до такой степени, что это стало тяжело выносить в моральном плане. Собственный образ, лицо, проекты — все это утомило.

«Трудно говорить»: дочь Филиппа Киркорова прервала молчание и высказалась о смерти дедушки
«Трудно говорить»: дочь Филиппа Киркорова прервала молчание и высказалась о смерти дедушки
«Я очень сам от себя тогда устал. Куда ни повернешься, везде Билан. Туда посмотришь — там Билан, здесь Билан, приходишь домой — тоже Билан! Даже когда в зеркало смотришь (...) Какой-то кошмар», — шутливо сказал звезда, вспоминая прошлое.
По его словам, чтобы побороть такое состояние, требуется сильный внутренний стержень и желание преодолеть проблему. Он гордится «прошлым собой» за это достижение.

2 марта Билан на вручении музыкальной премии «Виктория-2025» рассказал журналистам трогательную историю со времён учёбы в школе. Именно с ней связано его решение заниматься музыкой.

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#жизнь
#съёмки
#здоровье
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«Не показывал вида, что ему плохо»: критик Соседов высказался об умершем Бедросе Киркорове
Критиков Соседов назвал умершего Бедроса Киркорова добрым и отзывчивым человеком
18 марта 2025, 22:38

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович)

Музыкальный критик Сергей Соседов лично был знаком с покойным Бедросом Киркоровым. Критик заявил, что Народный артист России прожил достойную жизнь и оставил заметный след.
Соседов обратил внимание, что Киркоров-старший предпочитал не показывать свое плохое состояние.

«Вот сколько я его видел за кулисами разных программ, на каких-то шоу, всегда он все с удовольствием рассказывал», — признался критик.

Он сохранял оптимизм, даже несмотря на болезнь и возраст. А еще Бедрос рассказывал коллегам интересные истории, отметил Сергей в разговоре с NEWS.ru.

«Жалко, конечно, но что делать? Все мы смертны. 92 года — это все-таки хороший возраст. Этим можно гордиться», — поделился Соседов.

Музыкальный критик выразил свои соболезнования Филиппу Киркорову. Соседов объяснил, что «всегда это грустно и печально», когда родные люди уходят из жизни.

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Стало известно, где и когда похоронят народного артиста России Бедроса Киркорова
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