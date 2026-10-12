Звезда сериала «Кухня» Богатырёв появился на премьере сериала в компании девушки

12 октября 2026, 21:58

Марк Богатырёв вышел в свет с загадочной блондинкой

Марк Богатырёв (Фото: Instagram* / @marchi25)

Марк Богатырёв вновь оказался в центре внимания светской хроники. Актёр посетил премьеру сериала «Полураспад» не один, а в компании загадочной блондинки по имени Яна. Появление артиста с новой спутницей сразу вызвало интерес у журналистов, которые попытались выяснить, что связывает пару. Об этом сообщает Woman.ru.