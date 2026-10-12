Звезда сериала «Кухня» Богатырёв появился на премьере сериала в компании девушки
Марк Богатырёв вновь оказался в центре внимания светской хроники. Актёр посетил премьеру сериала «Полураспад» не один, а в компании загадочной блондинки по имени Яна. Появление артиста с новой спутницей сразу вызвало интерес у журналистов, которые попытались выяснить, что связывает пару. Об этом сообщает Woman.ru.
На мероприятии Богатырёв и Яна держались вместе, однако раскрывать подробности своих отношений не спешили. Представители прессы попытались задать им несколько вопросов, но ни актёр, ни его спутница не стали комментировать характер своего общения. В итоге поклонникам остаётся только гадать, кем девушка приходится Марку.
Особый интерес к личной жизни артиста связан с тем, что Богатырёв обычно не стремится подробно рассказывать о романтических отношениях на публике. Поэтому появление рядом с ним незнакомой широкой аудитории блондинки закономерно привлекло внимание.
Пока неизвестно, связывает ли Марка и Яну романтическая история или они просто пришли на премьеру вместе. Сам актёр предпочёл не давать поводов для дальнейших обсуждений и оставил вопросы журналистов без комментариев.
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