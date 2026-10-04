«Я где-то на грани»: Оксана Самойлова заявила о суициде
Оксана Самойлова заявила, что не может совершить суицид из-за четверых детей
Оксана Самойлова призналась, что не может совершить суицид из-за четверых детей. Об этом она заявила в личном блоге.
Участница шоу «Идеальное ограбление» сейчас находится во Франции на Неделе моды. Телезвезда записала видеообращение и сообщила об атаке хакеров: кто-то слил её номер телефона, и всю неделю её пытались взломать во всех соцсетях.
Бывшая жена рэпера Джигана рассказала, что у неё есть выбор — жить в бесконечном ужасе или совершить самоубийство.
«Я не могу выбрать второй вариант не потому, что я сильная, а потому, что у меня четверо детей», — пояснила Оксана.По словам Самойловой, её душа и психика находятся в аду, и она каждый день делает вид, что справляется.
«А я не то, чтобы справляюсь, я где-то на грани. И каждый день происходит что-то, что добивает тебя всё сильнее и сильнее», — призналась модель.Блогер заключила, что она каждый день заставляет себя что-то делать, а работу и обязательства называет единственным, что помогает ей сохранить точки опоры.