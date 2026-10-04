«Я где-то на грани»: Оксана Самойлова заявила о суициде

04 октября 2026, 20:37

Оксана Самойлова заявила, что не может совершить суицид из-за четверых детей

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова призналась, что не может совершить суицид из-за четверых детей. Об этом она заявила в личном блоге.





Участница шоу «Идеальное ограбление» сейчас находится во Франции на Неделе моды. Телезвезда записала видеообращение и сообщила об атаке хакеров: кто-то слил её номер телефона, и всю неделю её пытались взломать во всех соцсетях.



Бывшая жена рэпера Джигана рассказала, что у неё есть выбор — жить в бесконечном ужасе или совершить самоубийство.

«Я не могу выбрать второй вариант не потому, что я сильная, а потому, что у меня четверо детей», — пояснила Оксана.

«А я не то, чтобы справляюсь, я где-то на грани. И каждый день происходит что-то, что добивает тебя всё сильнее и сильнее», — призналась модель.