Елизавету Боярскую заподозрили в беременности – фото
Поклонники Елизаветы Боярской начали подозревать, что она снова беременна. Поводом для таких слухов послужил выбор 39-летней актрисой наряда для благотворительного приёма в Зимнем дворце Санкт-Петербурга.
Дочь Михаила Боярского надела длинное платье свободного кроя, вызвав волну обсуждений в соцсетях. Многие подписчики раскритиковали такой наряд, посчитав, что Боярская слишком стройная, чтобы прятать идеальную фигуру под мешковатой одеждой.
Другая же часть поклонников решила развить эту тему дальше, предположив, что выбор на такое платье пал не случайно. Возможно, свободный крой скрыл округлившийся живот актрисы.
Напомним, что Елизавета Боярская уже более 14 лет состоит в браке с коллегой по цеху Максимом Матвеевым. Пара воспитывает двоих сыновей – 13-летнего Андрея и шестилетнего Григория.
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