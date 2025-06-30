Стало известно, когда беременная Агата Муцениеце уйдет в декрет
Беременная Агата Муцениеце рассказала, что уйдет в декрет в середине августа
36-летняя актриса Агата Муцениеце, известная по роли в сериале «Закрытая школа», объявила, что в этом году станет мамой в третий раз. Она поделилась планами на ближайшие месяцы, отметив, что завершит съемки в новом проекте «Химкинские ведьмы» до середины августа, после чего уйдет в декрет. Об этом пишут Страсти.
«Дальше — ухожу в декрет и наслаждаюсь семейной жизнью до определенного времени. До какого — пока не решила», — рассказала Агата, подчеркивая важность времени, проведенного с семьей.
Актриса также поделилась секретами поддержания формы во время беременности. Она старается ограничивать потребление сладкого и мучного, а также активно занимается физической активностью: много гуляет и бегает, когда есть возможность.
Напомним, что Агата ждет ребенка от аккордеониста Петра Дранги. Их отношения стали известны широкой публике в начале 2024 года, когда пара начала появляться вместе на светских мероприятиях. В мае музыкант сделал актрисе предложение руки и сердца, а 23 июня Агата сообщила о своей беременности.
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