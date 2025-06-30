Стало известно, когда беременная Агата Муцениеце уйдет в декрет

30 июня 2025, 11:03

Беременная Агата Муцениеце рассказала, что уйдет в декрет в середине августа

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

36-летняя актриса Агата Муцениеце, известная по роли в сериале «Закрытая школа», объявила, что в этом году станет мамой в третий раз. Она поделилась планами на ближайшие месяцы, отметив, что завершит съемки в новом проекте «Химкинские ведьмы» до середины августа, после чего уйдет в декрет. Об этом пишут Страсти.







«Дальше — ухожу в декрет и наслаждаюсь семейной жизнью до определенного времени. До какого — пока не решила», — рассказала Агата, подчеркивая важность времени, проведенного с семьей.