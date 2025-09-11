Жена футболиста Дмитрия Тарасова объяснила, почему решилась на повторную операцию груди
31-летняя модель и бывшая участница конкурса «Мисс мира — 2014» Анастасия Костенко вновь обратилась к пластическому хирургу. Как призналась супруга футболиста Дмитрия Тарасова, ей пришлось повторно делать маммопластику из-за изменений, произошедших с телом после беременности и грудного вскармливания.
Первая операция по увеличению груди была проведена в 2023 году. Тогда Костенко осталась довольна результатом и подчеркнула, что до родов у неё был небольшой размер, с которым она чувствовала себя уверенно. Однако после рождения троих детей форма бюста изменилась, и восстановить прежний вид оказалось непросто.
По словам Анастасии, она не всегда строго следовала рекомендациям врача — носила слишком утягивающее бельё и допустила ошибки в период восстановления. Кроме того, уже после первой маммопластики она снова забеременела, что также повлияло на результат.
В соцсетях Костенко отметила, что изначально не планировала четвёртую беременность в ближайшее время — она рассчитывала на двухлетний перерыв, чтобы полностью восстановиться после пластики. Однако судьба распорядилась иначе. Несмотря на неожиданность, она призналась, что счастлива, как в семейной жизни, так и с обновлённой внешностью.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
