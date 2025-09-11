Жена футболиста Дмитрия Тарасова объяснила, почему решилась на повторную операцию груди

11 сентября 2025, 14:01

Анастасия Костенко рассказала о повторной пластике груди после родов

Анастасия Костенко (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

31-летняя модель и бывшая участница конкурса «Мисс мира — 2014» Анастасия Костенко вновь обратилась к пластическому хирургу. Как призналась супруга футболиста Дмитрия Тарасова, ей пришлось повторно делать маммопластику из-за изменений, произошедших с телом после беременности и грудного вскармливания.