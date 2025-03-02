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«Ем углеводный мусор»: Алёна Водонаева пожаловалась на лишний вес

Алёна Водонаева (фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Алёна Водонаева (фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Стройная фигура Алёны Водонаевой оказалась под угрозой. С начала года звезда набрала несколько лишних килограммов.
Звезда проекта «ДОМ−2» всегда уделяла много внимания питанию, чтобы поддерживать себя в форме. Однако сейчас ей не удаётся это сделать, и виной всему стоматологи.

В декабре прошлого года Водонаева начала устанавливать виниры. Процесс затянулся и даётся звезде непросто, но работа близится к завершению.

Телеведущая ожидала, что установка временных зубов, а затем и виниров приведёт к сильному похудению, поскольку жевать твёрдую пищу невозможно. Но это оказалось заблуждением.

«Голод-то никто не отменял, и я ем только мягкую еду. А это кроме крем-супов и сырников (я не ела их с августа 2023-го года), блины и пюре картофельное. Очень много углеводов», – поделилась Алёна.
Также звезда сейчас не может есть мясо и рыбу, поэтому из-за сбившегося режима питания она набрала более двух килограмм за пару месяцев. Со стороны изменения во внешности Водонаевой незаметны, но телеведущая ощущает их. Она пообещала, что после установки виниров восстановит режим питания и перестанет есть «углеводный мусор».

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«С огромным удовольствием не ходил бы никуда»: Юра Борисов признался, что ему не интересна светская жизнь
02 марта 2025, 12:26

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

27 февраля в прокат вышел фильм Максима Арбугаева и Владимира Мункуева «Кончится лето». Картина повествует о двух братьях, роли которых исполнили Юра Борисов и Макар Хлебников.
Издание The Blueprint взяло интервью у артистов, которые обсудили отношения на съёмочной площадке и сюжет фильма, не прошли мимо и номинации Борисова на «Оскар». Изначально актёр не хотел обсуждать свой успех в Голливуде, но журналисты не упустили шанс поговорить об этом.

Звезда фильма «Анора» признался, что ему не нравится публичная жизнь.

«Мне светская жизнь не очень интересна. А зачем учиться тому, что неинтересно. <…> Меня никогда не заряжали публичные мероприятия. Они необходимы, чтобы люди узнавали о фильмах, о том, что вот есть такое кино и оно выходит в прокат. Если бы можно было этого не делать, я бы с огромным удовольствием не ходил бы никуда», – заявил актёр.
Многие поклонники и ранее догадывались, что Юре больше по душе скрытый образ жизни. К тому же, он отказался от ведения соцсетей.

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Певица Кэти Перри отправится в космос на корабле New Shepard
02 марта 2025, 12:08

Кэти Перри (фото: Instagram* @katyperry)

Американская певица Кэти Перри вошла в состав следующего экипажа космического корабля New Shepard. Об этом сообщила пресс-служба частной аэрокосмической компании Blue Origin.
Как отметили в компании, полёт станет уникальным в истории миссии, поскольку всего его участники – женщины.

Помимо Перри членами экипажа будут журналистка Лорен Санчес, телеведущая Гэйл Кинг, бывший специалист по ракетостроению NASA Эйша Боу, учёный в области биоастронавтики Аманда Нгуен и продюсер Керианн Флинн.

Это будет первый полёт, совершённый женщинами с 1963 года, когда в космос отправилась Валентина Терешкова.

Точная дата запуска New Shepard пока неизвестна. Для компании Blue Origin это будет уже 11-й коммерческий полёт.

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«Не замечали остальное»: Анна Семенович объяснила, зачем уменьшила грудь

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*запрещён в РФ
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«Не замечали остальное»: Анна Семенович объяснила, зачем уменьшила грудь
02 марта 2025, 11:46

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович нечасто прибегает к помощи пластических хирургов. Певица уверяет, что практически ничего в себе не меняла. Однако серьёзная операция всё-таки была – звезда уменьшила себе грудь.
«Это на самом деле одна из самых сложных операций. Операции по увеличению груди гораздо легче. Импланты можно поставить чуть ли не за полчаса, а моя операция длилась несколько часов», – поделилась Семенович в беседе с «МК».
Анна не скрывает, что приняла такое решение, поскольку многие за яркой внешностью и впечатляющими формами не замечали достигнутых артисткой успехов.

«Меня это очень удивляло и расстраивало даже. Тогда я и пошла делать операцию. Мне сделали не очень качественно, пришлось перенести ещё несколько операций. После этого, слава Богу, всё стало хорошо. Но, в общем-то я сейчас смеюсь над этим решением. Не надо было этого делать, но вот тогда я поддалась каким-то своим эмоциям», – объяснила звезда.
Правда, результат операции продержался недолго, и в конечном счёте грудь вернулась к прежним размерам. Это Анна объяснила генетикой, поскольку у всех женщин в её семье были пышные формы.

Также Семенович отметила, что внушительные формы, за которыми так часто гонятся женщины, на самом деле доставляют немало проблем. Так, Анне приходилось шить всю одежду на заказ, а найти купальник или нижнее бельё было целым приключением.

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#женщины
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#певица
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«Действительно романтические отношения»: Natan впервые публично обратился к Лерчек после интрижек в шоу
02 марта 2025, 11:35

Natan (Фото: Инстаграм* @natan_official)

Рэпер Natan в первый раз публично обратился к Лерчек после интрижек в шоу.
Рэпер и Валерия Чекалина участвовали в первом сезоне реалити на выживание «Звезды в джунглях», где он изменил жене. Однако после завершения проекта блогер заявила, что интрижка с артистом была его пиар-ходом, а он лишь использовал ее чувства.

Но сам Natan опроверг такое заявление Лерчек в своем новом интервью. Он рассказал, что Валерия ошибается на этот счет, ведь его чувства к девушке были искренними. Еще рэпер отметил, что надеется на личный разговор с Лерчек.

«Это абсолютно не так... Когда она выйдет на связь, тогда это будет равнозначным диалогом. Если я буду говорить: «Нет, ты что! Просто посмотри и ты распознаешь чувства, действительно романтические отношения…» — это будет каким-то нелепым выгораживанием себя. Сейчас, сидя на интервью и зная, что Лера ничего не ответит, это будет как-то некрасиво и несправедливо. Дай бог у Леры все будет хорошо. Об этом можно будет поговорить», — откровенничал Natan в шоу «50 вопросов».

Еще рэпер не стал таить, что правда просил вырезать из шоу пару сцен: ему не хотелось, чтобы его разговоры с Лерчек о проблемах в семье и интимные моменты обсуждали зрители. Артист объяснил, что тогда выпил алкоголь, из-за чего с трудом мог контролировать свои действия.

«В принципе для меня все это было большой веселухой, вот ты оторвался от Москвы и начал творить дичь. Я осознавал, что творю дичь. А когда ты бухой, то для тебя нет никаких запретов. Но это же не сразу все случилось», — делился Natan.

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«Филя-оземпик»: усохшего Киркорова заподозрили в болезни
02 марта 2025, 11:26

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Внешность Филиппа Киркорова за последние несколько лет претерпела множество изменений. Артист сделал несколько пластических операций, забил тело татуировками и сильно похудел. Однако в последнее время он и вовсе выглядит измождённым.
Накануне певец появился на мероприятии, приуроченном к десятилетию столичного ресторана Гранд-кафе «Dr. Живаго». Поклонники заметили, насколько исхудал поп-король, и принялись гадать, что же стало причиной: изматывающая болезнь или, может быть приём препарата «Оземпик», с помощью которого сейчас худеют все звёзды.

«Уже скелет», «Может, он лечится от болезни?», «Когда про похудевших говорят «черепашка, которую вынули из панциря», похоже, это имеют в виду», «Морда большая, шея тонкая...», «Уж не болен ли Филя? Что-то усох…», «Филя-оземпик», «Там уже истощение», – пишут неравнодушные фолловеры.
Ранее Киркоров рассказывал, что путь к стройной фигуре был очень сложным. Ему пришлось пройти через липосакцию, коррекцию, много заниматься спортом.

«Экспериментирую, чтобы вызывать положительные эстетические чувства. Меня принимают по одёжке и внешности, а провожают по песням. Поэтому должен быть в форме», – рассказывал певец.
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