«Ем углеводный мусор»: Алёна Водонаева пожаловалась на лишний вес

Алёна Водонаева (фото: Instagram* @alenavodonaeva)
Стройная фигура Алёны Водонаевой оказалась под угрозой. С начала года звезда набрала несколько лишних килограммов.
Звезда проекта «ДОМ−2» всегда уделяла много внимания питанию, чтобы поддерживать себя в форме. Однако сейчас ей не удаётся это сделать, и виной всему стоматологи.
В декабре прошлого года Водонаева начала устанавливать виниры. Процесс затянулся и даётся звезде непросто, но работа близится к завершению.
Телеведущая ожидала, что установка временных зубов, а затем и виниров приведёт к сильному похудению, поскольку жевать твёрдую пищу невозможно. Но это оказалось заблуждением.
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*запрещён в РФ
В декабре прошлого года Водонаева начала устанавливать виниры. Процесс затянулся и даётся звезде непросто, но работа близится к завершению.
Телеведущая ожидала, что установка временных зубов, а затем и виниров приведёт к сильному похудению, поскольку жевать твёрдую пищу невозможно. Но это оказалось заблуждением.
«Голод-то никто не отменял, и я ем только мягкую еду. А это кроме крем-супов и сырников (я не ела их с августа 2023-го года), блины и пюре картофельное. Очень много углеводов», – поделилась Алёна.Также звезда сейчас не может есть мясо и рыбу, поэтому из-за сбившегося режима питания она набрала более двух килограмм за пару месяцев. Со стороны изменения во внешности Водонаевой незаметны, но телеведущая ощущает их. Она пообещала, что после установки виниров восстановит режим питания и перестанет есть «углеводный мусор».
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова