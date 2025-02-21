«Скучные, однотипные, безликие»: Алёна Водонаева жёстко высказалась о коллегах по шоу-бизнесу

Алёна Водонаева (фото: Instagram* @alenavodonaeva)
Алёна Водонаева жёстко высказалась о коллегах по шоу-бизнесу и раскрыла, какие качества ценит в звёздах.
Один из подписчиков задал телеведущей вопрос о том, кто, по её мнению, является «самым пресным персонажем» в шоу-бизнесе. Оказалось, что Алёна коллег не жалует. Звезда «Дома-2» не стала выделять кого-то одного, но заявила, что таких людей много.
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«Их большинство. Скучных, однотипных, безликих, некрасивых. Поэтому так ценю и уважаю талант, харизму и уникальную красоту», – ответила Водонаева.Впрочем, на российской эстраде есть звёзды, способные вызвать симпатию у Алёны.
«Бриллианты-то на небосводе шоубиза всё равно есть. Редкие, яркие, ядовитые», – отметила инфлюенсер.Читайте также:
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Анастасия Чинкова