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«Хорошо, что у нас разные вкусы»: Водонаева посмеялась над Боней, которую очаровал консультант в автосалоне Porsche

Виктория Боня и Алёна Водонаева (фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Виктория Боня и Алёна Водонаева (фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Виктория Боня показала мужчину, который очаровал её. Однако подруга звезды, Алёна Водонаева, вкус телеведущей не оценила.
Виктория и Алёна познакомились на съёмках реалити-шоу «Дом-2». Долгое время девушки были врагами. Они неоднократно ругались, дело даже доходило до драки. Но со временем старые обиды позабылись и девушки подружились. Сейчас они восхищаются друг другом, делают комплименты и шутят над прежней враждой.

Накануне Боня опубликовала видео, снятое в автосалоне в Монако. Она показала привлекательного консультанта, который презентовал ей Porsche. Однако звезде было не до автомобиля, поскольку всё её внимание переключилось на голубоглазого кудрявого брюнета. Ролик Виктория дополнила песней «Иисус» группы «Ленинград».



Однако Водонаева не оценила вкус подруги и не сочла мужчину привлекательным, отметив, что точно запомнила бы, что он говорил об автомобилях.

Но Боня поспешила поправить Алёну, вспомнив, что раньше их вкусы на мужчин совпадали. Действительно, обе девушки в разное время встречались с участником «Дома-2» Степаном Меньщиковым.

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Лера Кудрявцева пригрозила судом обвинившим её в избиении няни на глазах у дочери
Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери
07 февраля 2025, 18:22

Лера Кудрявцева (Фото: instagram*/leratv)

Телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери. Селебрити опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, пригрозив авторам скандального поста исками и судами.
«Многое и всякое я уже слышала в свой адрес, на чушь не обращаю внимания давно. Но есть бред с перебором, мимо которого пройти я не могу. Ждите исков и судов, господа нехорошие!» — написала Кудрявцева.
Судя по скриншоту Кудрявцевой, публикация принадлежит Telegram-каналу «Свита короля». В ней сказано, что няня якобы сделала замечание телеведущей за то, что та якобы нецензурно ругалась при детях. В ответ Кудрявцева якобы ударила няню.

Кудрявцева в свою очередь отметила, что не использует нецензурную брань при детях, любит своих нянь и никогда не повышает голос на людей, которые с ней работают.

Ранее стало известно, какой конфуз Волочковой попал на видео.

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Жасмин показала трогательное фото с дочерью в день ее 13-летия
07 февраля 2025, 18:17

Жасмин и Маргарита Шор (Фото: Инстаграм* @jasmin)

Дочь 47-летней Жасмин (Сары Шор) отмечает день рождения. Певица проникновенно поздравила 13-летнюю Маргариту в своем блоге.
Дочь исполнительницы учится в Ломоносовской школе в Москве, в которую ходят дети многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Примечательно, что здесь год обучения стоит более полутора миллиона рублей.

«Вспоминаю себя в 13 лет: я вела дневник с детскими секретиками, носилась по улице с подружками, и самой большой проблемой в моей жизни был не очень понятный учебник по химии. Маргарита взрослеет невероятными темпами: свои песни, свои взгляды, которые она уже готова твердо отстаивать, и всё же: пусть, дочка, беззаботное детство еще немного погостит в твоей жизни! Мы, твоя семья, очень тебя любим и всегда поддержим», — написала Жасмин под публикацией.

Она также поздравила Маргариту с премьерой трека. Девочка решила пойти по стопам матери и стать певицей.

Напомним, от первого брака у Жасмин есть сын Михаил, от второго брака — дочь Маргарита и сын Мирон.

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Конфуз Анастасии Волочковой в гримерке случайно попал на видео
Волочкова нечаянно показала парик, снимая пса в гримерке
07 февраля 2025, 17:57

Анастасия Волочкова (Фото: instagram*/volochkova_art)

Экс-прима Большого Анастасия Волочкова нечаянно «засветила» в кадре парик во время осмотра ее гримерки. Как пишет 7Дней.ru, знаменитость хотела заснять пса по кличке Дозор, но «захватила» кулек с волосами на столе.
Относительно недавно эпатажная балерина говорила о печальном состоянии своих волос. По ее словам, во всем виноваты мастера по наращиванию.

«Когда наращивала волосы, потом сняла их вместе со своими. Поэтому решила больше никаких экспериментов не проводить. У меня по природе волосы достаточно тонкие. Когда на них нарастили огромное количество прядей, они утяжелили мои родные волосы», — пояснила Волочкова.
Она добавила, что до сих пор не привыкла к парику, хоть он ее и выручает, ведь не нужно мучиться с укладкой.

«Парик надела и уже готова», — сказала балерина.

Ранее сообщалось, чей женой стала Надежда Оболенцева.

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#мир
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Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Швидлером
07 февраля 2025, 17:32

Надежда Оболенцева (Фото: instagram*/nadineobolentseva)

Сетевая знаменитость Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Евгением Швидлером. Как пишет StarHit, никто не был в курсе, что торжество произойдет так стремительно. О планах Оболенцевой сообщалось в начале января. По сообщениям инсайдеров, свадьба была скромной.
«… Пожадничала деталей, бывает, ну и черт с ними. Хупа и минимум гостей — вот что мы знаем. Ну вот и платье, да. Увы, не корсет Сергеенко», — гласит наперебой звездная хроника.

Швидлер в свои 60 лет является уже четвертым мужем Оболенцевой, с бывшей супругой мужчина разошелся семь лет назад.

«Поздравляем эту мощную пару и продолжаем ставить лайки основательнице интеллектуального клуба», — писала журналистка Ксения Собчак, рассекретившая роман первой.

Оболенцева и Швидлер состояли в отношениях с 2022 года.

Ранее стало известно, с кем больше не сотрудничает дизайнер Гоша Рубчинский.

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Тяжелый развод, запой и депрессия: как сейчас живет похудевшая на 40 килограмм звезда «Кадетства» Павел Бессонов

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Тяжелый развод, запой и депрессия: как сейчас живет похудевшая на 40 килограмм звезда «Кадетства» Павел Бессонов
07 февраля 2025, 17:27

Павел Бессонов (фото: instagram* / @bessonovpavell)

7 февраля Павлу Бессонову исполняется 34 года. В детстве Павел Бессонов сталкивался с травлей из-за лишнего веса, но со временем именно его комплекция помогла ему получить роль добродушного кадета Перепечко. С тех пор многое изменилось: актер давно оставил этот образ в прошлом и сильно изменился внешне. О его болезни и причинах развода расскажет «Радио 1».

От «Ералаша» до «Кадетства»


В отличие от своего экранного героя, деревенского парня Степана Перепечко, Павел Бессонов родился в Москве в семье повара. Его жизнь изменила случайность: увидев по телевизору объявление о наборе в актерскую школу, он загорелся идеей туда поступить. Уже через год фотографии мальчика попали в картотеку «Мосфильма», а в начале 2000-х он начал сниматься в «Ералаше».

В детском тележурнале Паша появился в эпизодах «Добро пожаловать!», «Сыщик» и «А где Вася?», а затем получил небольшие роли в сериалах «Лебединый рай» и «Фирменная история». Последний проект снимал Сергей Арланов, и именно сотрудничество с ним открыло Бессонову дорогу к популярности — он сыграл кадета Перепечко в «Кадетстве».

Трудности на съёмках и проблемы с учебой


В 2006 году Павел Бессонов стал кумиром подростков, блестяще воплощая образ наивного деревенского парня. Однако на съемках ему приходилось сталкиваться с трудностями. Например, ради одной сцены в «Кадетстве» он съел несколько плиток шоколада за 12 дублей, хотя терпеть его не мог.

К тому же звукорежиссеры сначала критиковали артиста за невнятную дикцию — половину слов он попросту «проглатывал».

Павел Бессонов (фото: кадр из сериала «Кадетство»)

Из-за плотного съемочного графика Бессонов практически не успевал учиться и виделся с друзьями крайне редко.

«Мне приходится разрываться на два города. Но я учусь в обычной школе, может, в экстернате было бы проще. Хотя, если честно, не знаю. С одноклассниками не то чтобы общаюсь, мне одна девушка пишет. Как-то написала, я не ожидал, но было приятно», — рассказал артист.

Во втором сезоне «Кадетства» герой Перепечко оказывался между двух огней — Вероникой и Анжелой. В это же время и у самого актера появилась возлюбленная, ради которой он регулярно ездил в Новгород. Однако личная жизнь оставалась тайной: Бессонов так и не раскрыл имени девушки, а их роман быстро сошел на нет.

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Пока персонаж Павла перекочевал в продолжение истории — сериал «Кремлевские курсанты», сам актер уже уставал от однообразного образа.

«После того как закончилась эта эпопея с "Кадетством", "Курсантами", я принципиально не соглашался ни на какие роли, да и не предлагали ничего серьезного. А хотелось как-то расти. Понятно, что моему герою 15 лет, но мне-то нет», — поделился Бессонов.

Он попробовал себя в других проектах: сыграл Мишу Белянина в «Универе. Новой общаге», появился в «Диком», «Степных волках», комедии «Домоправитель» и драме «Экспириенс». Однако после небольшой роли в детективе «Отдел» Бессонов неожиданно пропал с экранов почти на девять лет.

Павел Бессонов (фото: instagram* / @bessonovpavell)

Болезненный развод


После разрыва с загадочной возлюбленной из Новгорода о личной жизни Павла Бессонова долгое время не было известно ничего. По совету родителей он поступил в Академию труда и социальных отношений, чтобы получить практичную профессию. А летом 2010 года отправился отдыхать на Черное море, где встретил рыжеволосую модель Зинаиду Мартынову.

Чтобы добиться ее расположения, Павлу пришлось приложить усилия: сначала раздобыть номер телефона, а затем уговорить ее на первое свидание. Их романтическая история привела к свадьбе в 2013 году, а сам Бессонов в это время пытался найти себя вне образа Перепечко.

«Кем только ни работал за последние 10 лет. И в салоне красоты администратором, и личным помощником, и шарики воздушные продавал в зоопарке, и ресторан пытались с другом открыть. Вот последнее место работы — в ломбарде золото принимал», — рассказывал Бессонов в 2016-м.

Павел Бессонов (фото: instagram* / @bessonovpavell)

Супруги мечтали о детях, но их надежды не оправдались, а уже в 2015 году брак неожиданно рухнул.

«Мы никогда не ругались. И тут в один момент поругались очень сильно. Причем на фоне ревности — так получилось, что ночью я отсутствовал дома, я ушел к родителям. А жена ночью переписку увидела и подумала, что я что-то не то сделал, возможно. Я с девушкой, со старой подругой переписывался», — рассказал актер в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Однажды, после ссоры, Павел переночевал у родителей, а утром вернулся домой, чтобы помириться. Однако Зинаида не поверила в искренность его слов и отказалась возобновлять отношения. Было ли это следствием накопившихся проблем или угасания чувств, актер так и не понял.

Бывшая жена быстро исчезла из его жизни, сменив не только фамилию, но и имя. Развод дался Бессонову тяжело: сначала он начал выпивать, а затем и вовсе потерял аппетит.

«Запой был два месяца активный, а все остальное тянулось в течение двух лет. Я не останавливался. Я те два года из дома не выходил», — признавался актер.

Как сейчас живет Павел Бессонов


Развод стал для Бессонова серьезным испытанием, оставившим глубокий след. Потеря аппетита привела к резкому снижению веса — актер сбросил 40 килограммов, но даже после этого его чувство голода так и не восстановилось полностью.

«У меня булимия была, проявилась на тот момент. Я ел, но все обратно. Со временем я от этого избавился. К психологу обращался по своим проблемам», — рассказал Павел.

Первым шагом к выходу из депрессии стало предложение отца отправиться в Испанию, чтобы сменить обстановку и отвлечься.

«Разорву, наверное, свой паспорт и останусь там навсегда. Ну, может, я утрирую, конечно, но пока такое желание — ни о чем не думать. А вообще я сейчас пишу сценарий совместно с ребятами из ВГИКа. Хочу фильм снять с нуля. Написать сценарий, срежиссировать от и до. Хочется сделать что-то наподобие "Мальчишник в Вегасе". Больше ничего пока не скажу: это секрет. Скажу лишь, что это будет комедия. Вот в этом бы хотелось состояться, очень много идей интересных, в том числе и серьезных. Если все-таки паспорт не порву в Испании — вернусь и все задуманное сделаю», — поделился актер.

Павел Бессонов и Александр Головин (фото: instagram* / @bessonovpavell)

Несмотря на годы, прошедшие после «Кадетства», Бессонов так и не попробовал себя в режиссуре или сценарном деле, а возвращаться к прежнему весу не спешил.

Спустя долгий перерыв в кино он вновь появился на экране — 1 февраля 2024 года состоялась премьера фильма «Брат 3». Проект не связан с картинами Алексея Балабанова, хотя его сюжет также посвящен криминальному миру.

Однако в последние годы кино перестало быть для Бессонова главным приоритетом. Он активно занимается общественной деятельностью: стал муниципальным депутатом 2-го округа, работая над улучшением жизни в поселении Кокошкино, а в 2023 году был назначен заместителем председателя МО ДОСААФ — организации, содействующей армии, авиации и флоту России.

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*запрещён в РФ
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