«Хорошо, что у нас разные вкусы»: Водонаева посмеялась над Боней, которую очаровал консультант в автосалоне Porsche

Виктория Боня и Алёна Водонаева (фото: Instagram* @alenavodonaeva)
Виктория Боня показала мужчину, который очаровал её. Однако подруга звезды, Алёна Водонаева, вкус телеведущей не оценила.
Виктория и Алёна познакомились на съёмках реалити-шоу «Дом-2». Долгое время девушки были врагами. Они неоднократно ругались, дело даже доходило до драки. Но со временем старые обиды позабылись и девушки подружились. Сейчас они восхищаются друг другом, делают комплименты и шутят над прежней враждой.
Накануне Боня опубликовала видео, снятое в автосалоне в Монако. Она показала привлекательного консультанта, который презентовал ей Porsche. Однако звезде было не до автомобиля, поскольку всё её внимание переключилось на голубоглазого кудрявого брюнета. Ролик Виктория дополнила песней «Иисус» группы «Ленинград».
Однако Водонаева не оценила вкус подруги и не сочла мужчину привлекательным, отметив, что точно запомнила бы, что он говорил об автомобилях.
Но Боня поспешила поправить Алёну, вспомнив, что раньше их вкусы на мужчин совпадали. Действительно, обе девушки в разное время встречались с участником «Дома-2» Степаном Меньщиковым.
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*запрещён в РФ
Накануне Боня опубликовала видео, снятое в автосалоне в Монако. Она показала привлекательного консультанта, который презентовал ей Porsche. Однако звезде было не до автомобиля, поскольку всё её внимание переключилось на голубоглазого кудрявого брюнета. Ролик Виктория дополнила песней «Иисус» группы «Ленинград».
Однако Водонаева не оценила вкус подруги и не сочла мужчину привлекательным, отметив, что точно запомнила бы, что он говорил об автомобилях.
Но Боня поспешила поправить Алёну, вспомнив, что раньше их вкусы на мужчин совпадали. Действительно, обе девушки в разное время встречались с участником «Дома-2» Степаном Меньщиковым.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова