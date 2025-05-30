«Эмиграция — это травма»: уехавший из РФ Шац* рассказал о жизни в Израиле
Юморист Михаил Шац* заявил, что считает эмиграцию в Израиль «травмой»
Юморист Михаил Шац* заявил, что считает эмиграцию в Израиль «травмой». Об этом информирует Lenta.ru.
Шац* уже давно уехал из России и теперь живет в Израиле.
«Эмиграция — это всегда травма», — заявил юморист.
По словам артиста, уехавшие из РФ могут достигать профессиональных высот, однако при этом будут некомфортно ощущать себя в другой стране. При этом, по мнению Шаца*, люди, переехавшие в Израиль, находятся в другой ситуации.
«Мы получаем паспорта, медицину, страхование. То есть ты полностью встраиваешься в этот мир, окружающий тебя», — заключил он.
*Признан иноагентом на территории РФ