«Эмиграция — это травма»: уехавший из РФ Шац* рассказал о жизни в Израиле

30 мая 2025, 12:13

Юморист Михаил Шац* заявил, что считает эмиграцию в Израиль «травмой»

Михаил Шац* (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Юморист Михаил Шац* заявил, что считает эмиграцию в Израиль «травмой». Об этом информирует Lenta.ru.





Шац* уже давно уехал из России и теперь живет в Израиле.





«Эмиграция — это всегда травма», — заявил юморист.

«Мы получаем паспорта, медицину, страхование. То есть ты полностью встраиваешься в этот мир, окружающий тебя», — заключил он.