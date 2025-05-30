30 мая 2025, 11:04

Любовь Успенская (Фото: Инстаграм* @uspenskayalubov_official)

Любовь Успенская отказалась от своих слов в адрес Филиппа Киркорова. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».





После инцидента, произошедшего на сцене с поп-королем, певица заявила, что Киркорову кто-то явно подает знаки свыше.





«Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое», — говорила Успенская.

«Я наоборот желаю артисту дольше быть на сцене и радовать его поклонников», — объяснила Успенская.