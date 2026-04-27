Эмили Блант боялась Мэрил Стрип на съемках «Дьявола носит Prada»
Актриса Эмили Блат сделала откровенное признание по поводу коллеги Мэрил Стрип, с которой они вместе снялись в двух фильмах «Дьявол носит Prada» и появились в эфире SiriusXM. Об этом пишет Super.
Артистка заявила, что порой была в ужасе от Стрип. По ее словам, звезда настолько сильно погрузилась в образ безжалостного редактора журнала Runway Миранды Пристли, что не выходила из него даже вне съемочного процесса. Актриса уточнила, что наладить неформальный контакт с легендарной коллегой оказалось непросто.
«Мы могли подойти и рассказать тебе смешную историю, но ты не смеялась своим невероятным смехом, который я обычно слышала», — поделилась Эмили.Стрип объяснила такое поведение намеренной стратегией. Она сознательно держала «легкую дистанцию», чтобы максимально вжиться в роль властного начальника. Актриса призналась, что часто оставалась в трейлере и слышала, как остальные члены съемочной группы веселятся в гримерке, но не присоединялась к ним.