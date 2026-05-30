Эмилия Кларк призналась, что актёры сериала зарабатывали меньше, чем считают поклонники

30 мая 2026, 17:30

Эмилия Кларк опровергла слухи о многомиллионных гонорарах за «Игру престолов»

Эмилия Кларк развеяла популярный миф о высоких зарплатах звёзд сериала «Игра престолов». В интервью Variety актриса заявила, что информация о гонорарах в размере 300 тысяч долларов за эпизод не соответствует действительности.





По словам исполнительницы роли Дейенерис Таргариен, реальные суммы были значительно скромнее, чем принято считать. Кларк с юмором отметила, что если бы слухи были правдой, её образ жизни выглядел бы совсем иначе.





«Мы не зарабатывали столько. Можете себе представить? Тогда бы я уже разъезжала на парочке Porsche», — пошутила Эмилия Кларк.