Эмилия Кларк призналась, что актёры сериала зарабатывали меньше, чем считают поклонники

Эмилия Кларк (Фото: Instagram* / @emilia_clarke)

Эмилия Кларк развеяла популярный миф о высоких зарплатах звёзд сериала «Игра престолов». В интервью Variety актриса заявила, что информация о гонорарах в размере 300 тысяч долларов за эпизод не соответствует действительности.



По словам исполнительницы роли Дейенерис Таргариен, реальные суммы были значительно скромнее, чем принято считать. Кларк с юмором отметила, что если бы слухи были правдой, её образ жизни выглядел бы совсем иначе.

«Мы не зарабатывали столько. Можете себе представить? Тогда бы я уже разъезжала на парочке Porsche», — пошутила Эмилия Кларк.
В той же беседе актриса затронула и более личную тему. Она вспомнила о двух кровоизлияниях в мозг, которые перенесла во время съёмок культового проекта. По словам Кларк, после пережитого она долгое время жила с ощущением, что буквально получила второй шанс на жизнь, и признаётся, что эти события серьёзно повлияли на её мировоззрение. ​

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

