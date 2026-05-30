Евгения Медведева рассказала, как идёт организация свадьбы с Ильдаром Гайнутдиновым

30 мая 2026, 17:08

Евгения Медведева призналась, что подготовка к свадьбе даётся непросто

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Евгения Медведева поделилась подробностями подготовки к предстоящей свадьбе с танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Напомним, предложение руки и сердца спортсменка получила в ноябре, а само торжество, по словам жениха, состоится уже через два месяца.



Фигуристка призналась, что из-за плотного графика и постоянной занятости они с возлюбленным решили доверить организацию праздника профессионалам. По словам Медведевой, самостоятельно справиться со всеми свадебными хлопотами было бы крайне сложно.





«Любая дата свадьбы — красивая. Команда у нас профессиональная, у нас замечательные девочки работают вместе с нами, которые нас максимально разгрузили, потому что они знают наш график, нашу загруженность, отсутствие внимания иногда из-за того, что просто устали. Тяжело какие-то вечные референсы, вечные пожелания — это немного не про нас», — рассказала Евгения Медведева на премии ИРИ.