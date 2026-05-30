«В печёнках сидит»: Александр Панайотов рассказал, почему до сих пор не устроил свадьбу

Александр Панайотов признался, что не любит традиционные свадьбы

Александр Панайотов откровенно высказался о своём отношении к свадьбам. Артист, который в 2017 году женился на своём концертном директоре Екатерине Кореневой, признался, что не является поклонником классических свадебных церемоний и шумных застолий. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам певца, многие традиционные элементы свадеб уже давно кажутся ему устаревшими. Панайотов отметил, что не понимает формата торжеств, которые организуются ради гостей или общественного мнения, а не ради самих молодожёнов.





«Не люблю свадьбы, как факт того, что нужно для кого-то это делать. Свадьбу нужно делать для себя и в удовольствие самому себе. Вот эти столы буквой "П", торжества, бросание букетов — всё это уже в печёнках сидит», — рассказал Александр Панайотов на пресс-бранче, посвящённом новым правилам «Золотого граммофона».