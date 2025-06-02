Эмилия Вишневская отсудила дом и собаку у бывшего мужа Генриха Карпина
Известная модель и предприниматель Эмилия Вишневская одержала победу в судебной битве с бывшим мужем, ресторатором Генрихом Карпиным. Вишневская, которая ранее создала успешный международный бренд белья и активно участвовала в светской жизни столицы, смогла отстоять свои права на дом на Рублевке и собаку после напряженной юридической борьбы. Об этом пишет «StarHit».
После расставания с Карпиным, который является совладельцем нескольких ресторанов премиум-класса, Вишневская столкнулась с множеством судебных исков от бывшего супруга. По ее словам, Карпин пытался лишить ее не только недвижимости, но и финансовых средств, а также домашнего питомца. Однако все его попытки оказались безуспешными — суды встали на сторону Вишневской.
Эмилия Вишневская ворвалась в мир моды в начале 2010-х и быстро завоевала популярность благодаря своим проектам, включая участие в Неделях моды и открытие фэшн-классов. В процессе отношений с Карпиным она заметила сомнительные действия партнера и его интрижку с дизайнером Сашей Скво, что стало одной из причин их расставания.
В результате длительной борьбы Вишневская смогла сохранить не только дом, но и свою независимость, продолжая развивать карьеру и заниматься воспитанием дочери Леони.
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