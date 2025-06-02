Эмилия Вишневская отсудила дом и собаку у бывшего мужа Генриха Карпина

02 июня 2025, 10:19

Фото: iStock/simpson33

Известная модель и предприниматель Эмилия Вишневская одержала победу в судебной битве с бывшим мужем, ресторатором Генрихом Карпиным. Вишневская, которая ранее создала успешный международный бренд белья и активно участвовала в светской жизни столицы, смогла отстоять свои права на дом на Рублевке и собаку после напряженной юридической борьбы. Об этом пишет «‎StarHit».