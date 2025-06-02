Звезда «Дома-2» Май Абрикосов переехал в деревню и открыл клининговую компанию

02 июня 2025, 10:01

Роман Тертишный (Фото: Телеграм/kabachok_tertishnogo)

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Тертишный, также известный под псевдонимом Май Абрикосов, перебрался в деревню и занялся клинингом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.