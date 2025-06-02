Звезда «Дома-2» Май Абрикосов переехал в деревню и открыл клининговую компанию
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Тертишный, также известный под псевдонимом Май Абрикосов, перебрался в деревню и занялся клинингом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным источника, сейчас шоумен ведет уединенный образ жизни, выращивает и разводит смородину. В загородный дом он переехал несколько лет назад.
Также отмечается, что в конце апреля он зарегистрировал ИП на малой родине — в селе Коротяк Воронежской области. Там Роман открыл клининговую фирму и нанял бригаду. Сам только руководит процессами.
К слову, телезвезда критикует проект на ТНТ, утверждая, что что тот стал для него стрессом и привел к неврозам. Тертишный не поддерживает отношения ни с кем из участников телестройки.
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