«В бане и столовой все равны»: Бородина о ссоре с космонавтом Шкаплеровым
Телеведущая Бородина высказалась о ссоре с космонавтом Шкаплеровым
В девятом выпуске реалити-шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ между Ксенией Бородиной и Антоном Шкаплеровым вспыхнул конфликт. Об этом пишет Starhit.
Все произошло после того, как телеведущая вместе с женихом получили «черную кошку» и передали ее космонавту и его дочке Ксении из команды «зеленых». Многим зрителям показалось, что Николай Сердюков грубо обошелся с девушкой. В самой серии Антон Шкаплеров также добавил, что «Ксения не научилась себя вести». Бородину такое заявление сильно возмутило.
«Герой России — это, безусловно, похвально, но в бане и в столовой все равны, и на игре тоже!» — высказалась знаменитость в его адрес.Она подчеркнула, что продолжает уважительно обращаться на «Вы», несмотря на провокации.
«Мне нравится это обесценивание: кто ты такая? «ДОМ-2»? Да, я была ведущей на «ДОМ-2» и любила это место. Это была моя работа, как и работа до этого в редакции», — заявила Бородина.Особенно резко она отреагировала на попытки Шкаплерова поучать, заявив, что не позволит никому вмешиваться в ее личную жизнь.
«Я не позволю никому писать плохо про моих близких, Коля — моя семья. <…> Я не ваша дочь, чтобы вы взрослой женщине в 42 рассказывали, с кем ей надо жить», — заключила телеведущая.Она пояснила, что все происходящее — часть игры, и призвала не воспринимать это слишком серьезно.
*Запрещен в РФ