«В бане и столовой все равны»: Бородина о ссоре с космонавтом Шкаплеровым

02 июня 2025, 09:12

Телеведущая Бородина высказалась о ссоре с космонавтом Шкаплеровым

Ксения Бородина (Фото: Инстаграм*/borodylia)

В девятом выпуске реалити-шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ между Ксенией Бородиной и Антоном Шкаплеровым вспыхнул конфликт. Об этом пишет Starhit.





Все произошло после того, как телеведущая вместе с женихом получили «черную кошку» и передали ее космонавту и его дочке Ксении из команды «зеленых». Многим зрителям показалось, что Николай Сердюков грубо обошелся с девушкой. В самой серии Антон Шкаплеров также добавил, что «Ксения не научилась себя вести». Бородину такое заявление сильно возмутило.

«Герой России — это, безусловно, похвально, но в бане и в столовой все равны, и на игре тоже!» — высказалась знаменитость в его адрес.

«Мне нравится это обесценивание: кто ты такая? «ДОМ-2»? Да, я была ведущей на «ДОМ-2» и любила это место. Это была моя работа, как и работа до этого в редакции», — заявила Бородина.

«Я не позволю никому писать плохо про моих близких, Коля — моя семья. <…> Я не ваша дочь, чтобы вы взрослой женщине в 42 рассказывали, с кем ей надо жить», — заключила телеведущая.