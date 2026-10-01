Эмин Агаларов отправляется в тур — потенциальная касса почти 50 млн рублей

01 октября 2026, 22:22

Тур Эмина Агаларова может принести около 49 млн рублей

Эмин Агаларов (Фото: Instagram* / @eminofficial)

Эмин Агаларов отправляется в гастрольный тур сразу по шести городам. Если все заявленные концерты пройдут с солдаутами, потенциальная выручка от продажи билетов может составить около 49 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».