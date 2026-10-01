Достижения.рф

Эмин Агаларов отправляется в тур — потенциальная касса почти 50 млн рублей

Тур Эмина Агаларова может принести около 49 млн рублей
Эмин Агаларов (Фото: Instagram* / @eminofficial)

Эмин Агаларов отправляется в гастрольный тур сразу по шести городам. Если все заявленные концерты пройдут с солдаутами, потенциальная выручка от продажи билетов может составить около 49 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Самым дорогим станет московское выступление. Стоимость билетов начинается от 2200 рублей и доходит до 18 500 рублей. При полной загрузке площадки потенциальная касса одного концерта в столице может достигнуть 24 млн рублей.

В остальных городах цены на билеты варьируются от 1400 до 12 000 рублей. В рамках тура Эмин выступит в Ессентуках, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Минске и Баку.

Таким образом, при полном аншлаге гастрольный тур может принести артисту многомиллионную выручку. При этом речь идёт именно о потенциальной кассе от продажи билетов — фактический финансовый результат зависит от расходов на организацию концертов и других затрат.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0