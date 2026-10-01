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«Танцуют идеально»: Волочкова высказалась о главной беде современных балерин

Волочкова оценила мастерство молодых балерин и заявила о кризисе Большого театра
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала о мастерстве современных балерин и кризисе Большого театра.



В беседе с изданием «Абзац» Волочкова рассказала, что регулярно следит за выступлениями молодых коллег.

«К современным балеринам я отношусь просто прекрасно и всегда восхищаюсь, когда вижу их непревзойдённый танец. Это замечательные люди, удивительные совершенно актрисы. Я, когда вижу, восхищаюсь танцем. Они танцуют очень хорошо», — сообщила Анастасия.
При этом балерина выразила мнение, что Большой театр, в частности, сейчас переживает не лучшие времена. Главной проблемой современных артистов она назвала отсутствие узнаваемости — по её словам, они танцуют очень хорошо, но их просто никто не знает.

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