«Танцуют идеально»: Волочкова высказалась о главной беде современных балерин
Волочкова оценила мастерство молодых балерин и заявила о кризисе Большого театра
Анастасия Волочкова рассказала о мастерстве современных балерин и кризисе Большого театра.
В беседе с изданием «Абзац» Волочкова рассказала, что регулярно следит за выступлениями молодых коллег.
«К современным балеринам я отношусь просто прекрасно и всегда восхищаюсь, когда вижу их непревзойдённый танец. Это замечательные люди, удивительные совершенно актрисы. Я, когда вижу, восхищаюсь танцем. Они танцуют очень хорошо», — сообщила Анастасия.При этом балерина выразила мнение, что Большой театр, в частности, сейчас переживает не лучшие времена. Главной проблемой современных артистов она назвала отсутствие узнаваемости — по её словам, они танцуют очень хорошо, но их просто никто не знает.