«Ему доверяют россияне»: Губерниев объяснил, почему Дзюба завершил карьеру

01 октября 2026, 17:15

Комментатор Губерниев: Дзюба ушёл, хотя мог доиграть ещё сезон

Дмитрий Губерниев (Фото: Telegram @RealGuberniev)

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о карьере футболиста Артёма Дзюбы.





В беседе с изданием «Абзац» Дмитрий отметил, что тренеры не доверяли спортсмену. При этом Губерниев подчеркнул, что россияне, наоборот, любили Дзюбу.

«Дзюбу жалко. Я очень надеялся, что он доиграет сезон, может быть, другой. Не сказал последнего слова. Ему доверяют россияне. Он в рейтинге доверия россиян на третьем месте среди спортивных персон. Проигрывает Овечкину, который первый, и мне — я на втором месте. Ему доверяют россияне, но не доверяют руководители и тренеры», — сказал комментатор.