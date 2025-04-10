Эмин Агаларов приехал к бывшей жене в день рождения дочери

Эмин Агаларов с семьёй (фото: Instagram* @leyla999)
Лейла Алиева опубликовала семейные кадры в особенный день. На фото присутствовал и бывший муж многодетной матери, с которым они остались друзьями.
Старшей дочери певца Эмина Агаларова накануне исполнилось 11 лет. Исполнитель отпраздновал это событие вместе с бывшей супругой. Алиева собрала на торжестве самых близких, в том числе экс-мужа, с которым сохранила хорошие семейные отношения.
Вечеринка по случаю дня рождения Амины была организована в стиле сказки «Алиса в стране чудес». На опубликованных кадрах дочь звезды предстала в голубом платье с белым фартуком, как у героини произведения Льюиса Кэррола.
На другой фотографии Эмин обнимает 16-летних сыновей – близнецов Али и Микаила. Мальчики повзрослели и уже скоро обгонят отца по росту.
Амина появилась в семье уже после развода супругов. Алиева удочерила девочку, но для Агаларова она стала по-настоящему родной.
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*запрещён в РФ
Вечеринка по случаю дня рождения Амины была организована в стиле сказки «Алиса в стране чудес». На опубликованных кадрах дочь звезды предстала в голубом платье с белым фартуком, как у героини произведения Льюиса Кэррола.
На другой фотографии Эмин обнимает 16-летних сыновей – близнецов Али и Микаила. Мальчики повзрослели и уже скоро обгонят отца по росту.
Амина появилась в семье уже после развода супругов. Алиева удочерила девочку, но для Агаларова она стала по-настоящему родной.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова