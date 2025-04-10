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«Это аморально»: Маша Малиновская резко раскритиковала участницу «Битвы экстрасенсов» Лину Джебисашвили

Маша Малиновская раскритиковала участницу «Битвы экстрасенсов» Лину Джебисашвили
Маша Малиновская и Лина Джебисашвили (фото: Telegram @ILoveMashaMalinovskaya и ВКонтакте @sulebilina)

Маша Малиновская и Лина Джебисашвили (фото: Telegram @ILoveMashaMalinovskaya и ВКонтакте @sulebilina)

Маша Малиновская жёстко раскритиковала звезду мистического шоу Лину Джебисашвили. Телеведущая считает всех экстрасенсов шарлатанами.
44-летняя Малиновская недолго продержалась в шоу «Сокровища императора». Но уже успела поругаться с напарницей и соперниками. На проекте она также заявила, что не верит к экстрасенсорику и считает, что ясновидящие обманывают людей. Это был удар по одной из участниц – Лине Джебисашвили, участнице шоу «Новая битва экстрасенсов».

В шоу Александра Арзанова «Все реалити» телеведущая вновь высказала своё мнение, заявив, что экстрасенсы – это шарлатаны, которые наживаются на людях, готовых отдать последнее, что у них есть.

«Это аморально. Такие люди, как Лина... это бесчеловечно. Это мошенники», – заявила Малиновская.
Телеведущая добавила, что, если бы существовали люди, способные заглядывать в будущее и читать мысли, то на свете было бы много миллионеров, выигравших лотереи.

Арзанов напомнил собеседнице, что на шоу Джебисашвили заявила, что и сама борется с экстрасенсами-шарлатанами. Однако это не переубедило Малиновскую.

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«Ты родишь дебила из-за моей пьяной крови!»: аборт от алкоголика и измены мужа. Как живет звезда «Миража» Маргарита Суханкина
10 апреля 2025, 10:48

Маргарита Суханкина (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В 80-е её голос звучал из многих магнитофонов. Маргарита Суханкина — солистка легендарного «Миража». Она скрывала ото всех личную драму, которая происходила в жизни. Подробнее — в материале «Радио 1».

Юность и талант

Родилась Маргарита 10 апреля 1964 года. Её семья была склонна к точным наукам, но она сама уже с четырех лет проявляла способности к музыке. Это заметила воспитательница в детском саду и девочку отвели в музыкальную школу. Уже в 1975 году, благодаря голосу, девочка попала на Всесоюзное радио, начала гастроли по СССР, а потом за границей. Юность Маргариты была яркой: Участие в конкурсах, первые выступления, взлеты и падения.


Иностранный брак

Студентка консерватории отправилась на стажировку в Германию. Тогда Суханкиной было 24 года. Там она встретила бизнесмена из Хорватии по имени Антун Маруна. Роман был стремителен. Пара обвенчалась в католической церкви в Югославии. Девушка взяла фамилию мужа. Счастливая семейная жизнь длилась недолго. Муж потребовал, чтобы Маргарита отказалась от выступлений и отдала себя быту. Но она не могла бросить сцену. Брак распался через два года, когда вернувшись с гастролей Маргарита застала мужа с другой женщиной. Но после развода девушка не стала менять фамилию, и на то были свои причины.

За весь «Мираж»

К этому моменту Маргарита Марун была ведущей солисткой Большого театра, а за сценой она записала десятки хитов для группы «Мираж». Девушка не хотела ставить своё имя рядом с популярными песнями, потому что боялась, что это может помешать оперной карьере. Под фонограмму артистки на сцену выходили такие как Татьяна Овсиенко, Наталья Ветлицкая и Ирина Салтыкова.

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Второй и третий брак

Маргарита все еще пыталась устроить свою личную жизнь. Избранником певицы стал композитор Александр, музыкант Большого театра. Маргарита вверила, что сможет вытащить творческого человека из алкогольной зависимости, но ошиблась. Когда она забеременела муж сказал:

«Ты родишь дебила из-за моей пьяной крови!»

Мужчина избивал Маргариту и под его гнётом она согласилась на аборт на позднем сроке. Через несколько месяцев она снова забеременела, но на восьмом месяце ребёнок погиб из-за инфекции, которая была связана с прошлым абортов. Суханкина решает не сдаваться и искать своё счастье. Концертмейстер из Большого театра, оказался «маменькиным сынком». Он хотел, чтобы Маргарита переехала в дом к его маме и была рядом с ним.

Последний союз

Маргарита встретила отставного военного инженера. Сначала он не принимал творческую карьеру своей избранницы, но вскоре смирился с этим. Но разногласия, ссоры и недопонимания привели пару к очередному разрыву. Но измена мужа была последней точкой.

Возвращение в «Мираж»

В начале 2000-х Андрей Литягин, основатель группы, решил возродить ее уже с настоящим голосом, с Маргаритой. Первый альбом вышел в 2004 году. Маргарита — солистка.

Маргарита Суханкина (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Свои дети

Девушка всегда хотела стать матерью. Из-за здоровья врачи запретили ей рожать, поэтому она решила усыновить детей. В 2013 году она взяла сразу двоих: четырехлетнего мальчика Сергея и трехлетнюю девочку Леру. Этот процесс был тяжелым. Дети из неблагополучных семей требовали много внимания и любви. Маргарита тратила очень много сил на их воспитания, помогая привыкнуть к новой семье и дому.

Биологические родители хотели отобрать детей в 2014 году. Ситуация попала в СМИ. Вскрылись подробности жизни пары. Отец провел в тюрьме годы, имея пять судимостей, мать лишена прав на детей. Но все закончилось победой Маргариты.

Всплеск популярности и новая жизнь

Новая волна популярности пришла к женщине после сериала «Слово пацана». Режиссер включил в работу песни известной группы: «Музыка нас связала», «Новый герой», «Снова вместе» и «Я не шучу». Маргарита говорила, что очень гордится этим. На сегодняшний день Маргарита Суханкина продолжает творческую карьеру: сольные концерты, телевизионные проекты, интервью.

Артистка сбросила вес со 100 до 70 килограммов, занялась спортом и изменила имидж. Она прошла через много трудностей, но осталась непоколебима.

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Басков прокомментировал возвращение Сергея Лазарева в шоу «Ну-ка, все вместе!»
10 апреля 2025, 10:34

Сергей Лазарев (Фото: Телеграм, @lazarev_official)

Певец Николай Басков поделился подробностями о возвращении своего коллеги Сергея Лазарева в шоу «Ну-ка, все вместе!». Об этом пишет «Страсти».
Как стало известно, для того чтобы привлечь Лазарева обратно в проект, руководству канала пришлось расстаться с некоторыми членами «сотни», с которыми у Сергея ранее возникали конфликты.

Басков признался, что сам отказывался вести шоу без Лазарева и поставил условие его возвращения. Напомним, что причиной ухода Сергея из программы стали постоянные споры с другими судьями, которые вызывали у него стресс и нервозность. Создатели проекта сделали шаг навстречу и попрощались с недругами Лазарева, включая фониатра Льва Рудина.

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Татьяна Лютаева показала дочку Агнии Дитковските от загадочного ухажера
#семья
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Татьяна Лютаева показала дочку Агнии Дитковските от загадочного ухажера
10 апреля 2025, 09:53

Татьяна Лютаева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Татьяна Лютаева, известная по роли в фильме «Гардемарины, вперед!», поделилась трогательными моментами из жизни своей внучки Ники, поздравив её с днем рождения. В этом году Татьяна отмечает свой 60-летний юбилей и успела трижды стать бабушкой.
Ника — дочь Агнии Дитковските, которая воспитывает троих детей. Первенец Фёдор появился на свет в 2014 году от актёра Алексея Чадова, а в 2017 году у Агнии родилась девочка Ника. Информация об отце второго ребенка остается в секрете.

На своих страницах в социальных сетях Лютаева опубликовала трогательные фотографии Ники, на которых девочка играет у воды с распущенными черными волосами. Она была одета в легкий белый топ и длинную юбку.

«Будь счастлива!» — написала Татьяна в поздравлении к имениннице.

Ника (Фото: Instagram* @lyutaeva_tatiana)

На одном из снимков Ника позирует у воды, а на другом пытается забраться на дерево, чтобы достать воздушный шарик в форме восьмерки — символа её дня рождения.

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Джиган прокомментировал смерть Паши Техника
10 апреля 2025, 09:53

Джиган (Фото: ВКонтакте @officialgroupgeegun)

На острове Пхукет в Таиланде скончался известный российский рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев). Артист был госпитализирован с тяжёлым отравлением запрещёнными веществами, после чего врачи ввели его в искусственную кому и подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, Техник пережил клиническую смерть и скончался в тот же день.
В заключении о смерти, опубликованном менеджером артиста, указано, что причиной смерти стала лёгочная инфекция. Вчера тело Паши было доставлено в Москву, похороны запланированы на 11 апреля.

Смерть рэпера вызвала широкий резонанс в музыкальной среде. Коллега по цеху Джиган, комментируя трагическую новость, отметил, что Павел «прошёл туда, куда хотел прийти», добавив: «Как говорится, царствие небесное».

Бывшая жена Техника, Ева Карицкая (настоящее имя Карина Мельничук), в интервью Ксении Собчак заявила, что «он сам выбрал смерть». По её словам, Паша предчувствовал свою кончину и говорил о ней ещё до поездки в Таиланд.

Паша Техник стал известен как один из основателей группы Kunteynir и оставил заметный след в российской музыкальной индустрии.

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«Аня замечательная»: Прохор Шаляпин поддержал Седокову после травли отца Яниса Тиммы
Прохор Шаляпин заявил, что Анна Седокова замечательная и хорошо выглядит
10 апреля 2025, 09:17

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Впервые после смерти бывшего мужа Анна Седокова вышла на связь в январе и сразу привлекла внимание публики своим изменившимся внешним видом — из-за сильного стресса она заметно похудела. Кроме того, Седокова продолжает активно заниматься спортом, считая физические нагрузки своим лучшим средством для борьбы с трудностями.
Прохор Шаляпин даже спутал ее с подростком, но отметил, что такое преображение ей очень идет.

«Аня — замечательная девушка, выглядит великолепно, похудела, даже не узнал ее, думал, что это какой-то тинейджер», — поделился он своими впечатлениями в программе «Тема» на RU.TV.

В последнее время экс-солистка «ВИА Гры» действительно выглядит как молодая девушка. Вместе с изменением фигуры у нее также обновился стиль: теперь вместо облегающих нарядов с глубоким декольте она предпочитает толстовки и свободную одежду. Справиться с горем ей помогает музыка, и вскоре у певицы выйдет новая песня о том, что она испытывала после самоубийства Яниса Тиммы

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