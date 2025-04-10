«Это аморально»: Маша Малиновская резко раскритиковала участницу «Битвы экстрасенсов» Лину Джебисашвили

Маша Малиновская и Лина Джебисашвили (фото: Telegram @ILoveMashaMalinovskaya и ВКонтакте @sulebilina)
Маша Малиновская жёстко раскритиковала звезду мистического шоу Лину Джебисашвили. Телеведущая считает всех экстрасенсов шарлатанами.
44-летняя Малиновская недолго продержалась в шоу «Сокровища императора». Но уже успела поругаться с напарницей и соперниками. На проекте она также заявила, что не верит к экстрасенсорику и считает, что ясновидящие обманывают людей. Это был удар по одной из участниц – Лине Джебисашвили, участнице шоу «Новая битва экстрасенсов».
В шоу Александра Арзанова «Все реалити» телеведущая вновь высказала своё мнение, заявив, что экстрасенсы – это шарлатаны, которые наживаются на людях, готовых отдать последнее, что у них есть.
Арзанов напомнил собеседнице, что на шоу Джебисашвили заявила, что и сама борется с экстрасенсами-шарлатанами. Однако это не переубедило Малиновскую.
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В шоу Александра Арзанова «Все реалити» телеведущая вновь высказала своё мнение, заявив, что экстрасенсы – это шарлатаны, которые наживаются на людях, готовых отдать последнее, что у них есть.
«Это аморально. Такие люди, как Лина... это бесчеловечно. Это мошенники», – заявила Малиновская.Телеведущая добавила, что, если бы существовали люди, способные заглядывать в будущее и читать мысли, то на свете было бы много миллионеров, выигравших лотереи.
Арзанов напомнил собеседнице, что на шоу Джебисашвили заявила, что и сама борется с экстрасенсами-шарлатанами. Однако это не переубедило Малиновскую.
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Анастасия Чинкова