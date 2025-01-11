Три брака, но две жены? Развод Эмина Агаларова с президентской дочерью, споры с отцом и возвращение к бывшей

Эмин Агаларов (Фото: соцсети)
Эмин Агаларов популярен как певец, но также является бизнесменом и наследником крупной девелоперской империи «Крокус Сити Холл», принадлежащей его отцу Аразу Агаларову. Однако не только его музыкальные достижения и деловые успехи привлекают внимание общественности. Личная жизнь Эмина — это череда громких браков, разводов и слухов, которые не перестают удивлять его поклонников. Что же скрывается за фасадом светской жизни народного артиста Азербайджана?
Первый брак с дочерью президентаПервый раз Эмин женился в 2006 году, когда ему было 25 лет. Его избранницей стала Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева. Их роман начался на швейцарском курорте, где будущие супруги встретились случайно. Влюбленный Эмин долго ухаживал за Лейлой, а согласие на свадьбу дал лично Ильхам Алиев.
Торжество прошло с размахом во дворце «Гюлюстан» 30 апреля 2006 года. На свадьбе присутствовали такие выдающиеся гости, как Владимир Путин и Джордж Буш.
Эмин Агаларов и Лейла Алиева с детьми (Фото: соцсети)
В этом браке родились два сына — Али и Микаил — в 2008 году. Позже пара удочерила девочку из бакинского детского дома.
Несмотря на почти десятилетнюю семейную идиллию (со стороны), супруги развелись в 2015 году, сохранив дружеские отношения. Лейла живет то в Лондоне, то в Баку вместе с детьми, но те время от времени приезжают к отцу в Москву.
Роман с моделью, недовольство отца и новое влечениеВторой брак Эмина был тоже не так прост. В декабре 2016 года он начал встречаться с моделью и бывшей «Мисс Мордовия» Аленой Гавриловой. Она до этого была замужем за миллиардером Рустамом Тарико и воспитывала сына от первого брака.
«Алена ведет себя достаточно сдержанно, и мне это нравится. Она готова к компромиссам. В моем возрасте и с моим опытом создания семьи становится понятно, какие качества в женщине я ищу. Все они присутствуют в характере Алены», — говорил Агаларов об Алене.Несмотря на сомнения отца Эмина, который был против этой связи, свадьба все же состоялась 14 июля 2018 года. Торжество вновь устроили роскошное, с 250 гостями, но не обошлось без слухов: говорили, что Алена вышла замуж, будучи беременной. Если бы дела обстояли иначе — может, не было бы и брака. Кстати, Араз Агаларов на свадьбу так и не пришел.
Алена Гаврилова и Эмин Агаларов (Фото: соцсети)
Правы были слухи или нет, но вскоре у пары родилась дочь Афина. Семейную жизнь это, к сожалению, не спасло. Спустя год после рождения малышки Эмин объявил о разводе и отказался вдаваться в детали. Отметил только, что прежние чувства угасли.
Через несколько месяцев в сети появились слухи, что Эмин влюбился в третью девушку, наследницу заместителя министра обороны Азербайджана Фатиму Садыкову. Говорили, что у них состоялось тайное обручение. Подтверждения этому так и не нашли.
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Возвращение к бывшей и оживление чувствПосле недолгого разрыва Эмин и Алена официально воссоединились. Сначала их заметили вместе на отдыхе и пошли слухи о возрождении любви — однако пара не торопилась это подтверждать. Наконец, к маю 2024 года Эмин с Аленой снова поженились. На этот раз обошлись без пышных торжеств. Церемония была тихой и прошла в кругу самых близких людей.
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова (Фото: соцсети)
Эмин утверждает, что очень счастлив и надеется, что их союз теперь будет крепким. Он также намекнул, что хочет еще детей, но Алена пока не готова к этому.
Дети Эмина и их будущееСыновья Эмина от первого брака, Али и Микаил, учатся в престижной британской школе Oxbridge Academy. Али уже успел выпустить несколько песен и попробовать себя в музыкальной карьере. Микаил, напротив, интересуется бизнесом и спортом, показывая удивительную серьезность для своего возраста.
Афина, младшая дочь Эмина, родилась 31 декабря 2018 года. Она еще совсем малышка.
Эмин Агаларов — это яркий пример человека, который совмещает карьеру, бизнес и непростую личную жизнь. Его история — это драматический сериал, в котором есть место и любви, и разочарованиям, и новым шансам.
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