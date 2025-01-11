Три брака, но две жены? Развод Эмина Агаларова с президентской дочерью, споры с отцом и возвращение к бывшей

Эмин Агаларов популярен как певец, но также является бизнесменом и наследником крупной девелоперской империи «Крокус Сити Холл», принадлежащей его отцу Аразу Агаларову. Однако не только его музыкальные достижения и деловые успехи привлекают внимание общественности. Личная жизнь Эмина — это череда громких браков, разводов и слухов, которые не перестают удивлять его поклонников. Что же скрывается за фасадом светской жизни народного артиста Азербайджана?