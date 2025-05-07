Эмин Агаларов проиграл в суде 60 тысяч рублей

Эмин Агаларов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Певец и предприниматель Эмин Агаларов проиграл 61 тысячу рублей в суде из-за ресторанного бизнеса, сообщили в соцсетях.
Известно, что Эмин Агаларов владеет компанией «Зафферано 1», которая является юрлицом одноименного ресторана азербайджанской кухни в Москве. На компанию подал в суд поставщик продуктов питания — в итоге с ресторана Эмина взыскали долг из-за нарушения условий договора поставок.
Впрочем, на компанию певца подал в суд и мобильный оператор «ВымпелКом» с требованием взыскать задолженность в размере 143 тыс. рублей.
Напомним, что Эмин Агаларов является соучредителем 64 компаний, в их числе рестораны, рекламные агентства и фитнес-залы.
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Впрочем, на компанию певца подал в суд и мобильный оператор «ВымпелКом» с требованием взыскать задолженность в размере 143 тыс. рублей.
Напомним, что Эмин Агаларов является соучредителем 64 компаний, в их числе рестораны, рекламные агентства и фитнес-залы.
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Анастасия Чубина