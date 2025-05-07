Назван гонорар Jony за одно выступление

Джахид Афраил оглы Гусейнли (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певец Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли) получает за одно выступление около шести миллионов рублей, рассказал «Страстям» продюсер Сергей Дворцов.
«Что касается гонораров, то он получает в районе 6 млн рублей за один концерт», — прокомментировал собеседник.
По словам Дворцова, Jony — одна из самых высокооплачиваемых знаменитостей российской эстрады. Он популярен не только среди молодого поколения, отмечает продюсер.
«Он авторитет, его очень много кто любит, с ним сотрудничают», — добавил Дворцов.Известность Jony принесли хиты: «На сиреневой Луне», «Ты беспощадна», «Лилии», «Комета». Исполнителю 29 лет. Многие уверены, что он смог «подвинуть» своих коллег по цеху Дмитрия Билана и Сергея Лазарева.
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