«Киногерой должен сростись с героем песен»: Майданов рассказал о мечтах по работе в кино и совместном дуэте с Долиной

04 июня 2025, 04:27

Майданов рассказал о песне для дуэта с Долиной и мечте сняться в отличном кино

Денис Майданов (Фото: Instagram* @ maydanov_official)

Денис Майданов рассказал о новой песне и своем дуэте со звездой Ларисой Долиной. Певец также признался в интервью изданию «7Дней.ru», что мечтает получить значимую роль в легендарном фильме. И ​хотел бы эту роль не просто сыграть, ​а вложить в нее душу.





Музыкант, известный композициями для Филиппа Киркорова, Николая Баскова и других артистов, рассказал, что недавно создал песню для важного события перед Днем Победы.





«Я написал песню к 80-летию Победы и к Диктанту Победы. У Диктанта Победы не было своего гимна, а ведь это тоже большое событие, которое ежегодно проходит в преддверии Дня Победы по всей стране. Все пишут этот важный исторический диктант», — объяснил Майданов.

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)



«Мы с Ларисой Александровной Долиной исполнили главную песню, и эта песня еще прозвучит на День России...», — заявил музыкант в беседе на концерте «Калина Красная. Маленькая жизнь. 2 года в Москве».



Виктор Цой (Фото: кадр из «Иглы», 1988)



«Нужно, чтобы роль совпала с тем, кого я хочу сыграть. Давайте я приведу пример. Виктор Цой сыграл в фильме «Игла», и в 1989 году, по версии журнала «Советский экран», Цой стал лучшим актером года, хотя никогда в кино в таких ролях в полном метре не снимался. Киногерой и герой песен срослись. (...) Я тоже хотел бы, чтобы в моей жизни появился какой-то киногерой, который будет близок мне по духу, срастется с моим творчеством, а я своим творчеством дополню его», — объяснил Майданов.