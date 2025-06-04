«Киногерой должен сростись с героем песен»: Майданов рассказал о мечтах по работе в кино и совместном дуэте с Долиной
Майданов рассказал о песне для дуэта с Долиной и мечте сняться в отличном кино
Денис Майданов рассказал о новой песне и своем дуэте со звездой Ларисой Долиной. Певец также признался в интервью изданию «7Дней.ru», что мечтает получить значимую роль в легендарном фильме. И хотел бы эту роль не просто сыграть, а вложить в нее душу.
Музыкант, известный композициями для Филиппа Киркорова, Николая Баскова и других артистов, рассказал, что недавно создал песню для важного события перед Днем Победы.
«Я написал песню к 80-летию Победы и к Диктанту Победы. У Диктанта Победы не было своего гимна, а ведь это тоже большое событие, которое ежегодно проходит в преддверии Дня Победы по всей стране. Все пишут этот важный исторический диктант», — объяснил Майданов.Он добавил, что всегда старается работать без суеты: «точечно и не распаляясь». Совместное исполнение песни с Долиной объединило творческих людей в патриотическом порыве.
«Мы с Ларисой Александровной Долиной исполнили главную песню, и эта песня еще прозвучит на День России...», — заявил музыкант в беседе на концерте «Калина Красная. Маленькая жизнь. 2 года в Москве».Помимо музыки, артист стремится к успеху в кино, уже снявшись в нескольких фильмах и сериалах. В то же время он грезит о роли в фильме, которая вошла бы в историю, хотя менять музыкальную карьеру на актерскую, конечно, не планирует.
«Нужно, чтобы роль совпала с тем, кого я хочу сыграть. Давайте я приведу пример. Виктор Цой сыграл в фильме «Игла», и в 1989 году, по версии журнала «Советский экран», Цой стал лучшим актером года, хотя никогда в кино в таких ролях в полном метре не снимался. Киногерой и герой песен срослись. (...) Я тоже хотел бы, чтобы в моей жизни появился какой-то киногерой, который будет близок мне по духу, срастется с моим творчеством, а я своим творчеством дополню его», — объяснил Майданов.*Запрещенная в России экстремистская организация