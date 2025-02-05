«Ему 62 года, боюсь, что тебе понравится»: дочь Михаила Турецкого высмеяла юную невесту Григория Лепса

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: соцсети)
Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба и её подруга Эммануэль Турецкая, дочь артиста Михаила Турецкого, опубликовали шуточное видео в соцсетях.
В ролике Эммануэль говорит, что отец прислал её новую фотографию из отпуска. Киба в ответ просит показать снимок, но Турецкая отказывает ей со словами: «Ему 62 года, боюсь, что тебе понравится».
Напомним, что Григорию Лепсу, с которым 19-летняя Аврора Киба сейчас состоит в отношениях, как раз тоже 62 года.
Подписчики оценили юмор в комментариях под роликом. Они похвалили Кибу за самокритичность и призвали Лепса не ревновать возлюбленную к своему ровеснику Михаилу Турецкому.
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Напомним, что Григорию Лепсу, с которым 19-летняя Аврора Киба сейчас состоит в отношениях, как раз тоже 62 года.
Подписчики оценили юмор в комментариях под роликом. Они похвалили Кибу за самокритичность и призвали Лепса не ревновать возлюбленную к своему ровеснику Михаилу Турецкому.
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Анастасия Чинкова