С пустыми карманами: Адвокат рассказал, заберут ли у детей Блиновской подаренную недвижимость в Москве

Елена Блиновская (фото: Instagram* / elena_blinovskaya)
У четверых детей Елены Блиновской могут отобрать элитную квартиру в Москве, подаренную дедом Олегом Останиным. Есть сведения, что в 2020 году он заключил договор дарения на внуков. С того момента трем сыновьям и одной дочери блогерши принадлежат доли в квартире площадью 152 кв.м на Серпуховском Валу.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что в настоящий момент идет процедура банкротства Блиновской, в рамках которой финансовый управляющий пытается оспорить сделки, по которым владельцами нескольких объектов недвижимости стали отец и дети блогера.
По его словам, в этом случае недвижимость будет отобрана государством, несмотря на то, что присутствует договор дарения от отца блогера ее детям.
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«Если у финансового управляющего это получится, то недвижимость будет признана за самой Блиновской, а, соответственно, будет включена в конкурсную массу и реализована. Вероятность того, что у финансового управляющего получится оспорить сделки — имеется. Для этого необходимо будет доказать, что отец Блиновской не мог располагать денежными средствами для приобретения объектов недвижимости, что будет подразумевать факт того, что недвижимость покупалась на деньги Блиновской», — объяснил адвокат.
По его словам, в этом случае недвижимость будет отобрана государством, несмотря на то, что присутствует договор дарения от отца блогера ее детям.
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Анастасия Панченко