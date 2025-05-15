«Ему и так непросто»: почему ведущий Андрей Малахов скрывает своего сына

Известную мексиканскую блогершу Валерию Маркес застрелили прямо во время стрима из салона красоты, где она работала. Как пишет Haber Global, все произошло в Сапопане. В начале трансляции 23-летняя тиктокерша сказала, что кто-то хотел оставить ей подарок, пока ее не было на рабочем месте. Позже в помещение ворвался преступник и открыл огонь.