«Ему и так непросто»: почему ведущий Андрей Малахов скрывает своего сына

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Телеведущий Андрей Малахов скрывает своего сына Александра от публики, потому что, по мнению журналиста, тому и так непросто. Подробности звезда передачи «Пусть говорят» раскрыл в шоу ALEKÓ IN MY BAG.
«Мне кажется, что это только будет разрушать его внутреннее восприятие мира и самооценку. Ему и так непросто, когда мы где-то и люди побегают с просьбами сфотографироваться. Причем он это замечает раньше, чем я. Он понимает, кто папа и это тоже внутренняя ответственность, которая, может, его до конца не радует», — пояснил Малахов.Александр появился на свет в 2017 году в браке Малахова с Натальей Шкулевой. Родители предпочитают ничего не рассказывать о жизни сына. Андрей Малахов и Наталья Шкулева поженились в 2011 году.
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