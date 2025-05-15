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«Ему и так непросто»: почему ведущий Андрей Малахов скрывает своего сына

Малахов скрывает своего сына Александра, потому что тому и так непросто
Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Телеведущий Андрей Малахов скрывает своего сына Александра от публики, потому что, по мнению журналиста, тому и так непросто. Подробности звезда передачи «Пусть говорят» раскрыл в шоу ALEKÓ IN MY BAG.
«Мне кажется, что это только будет разрушать его внутреннее восприятие мира и самооценку. Ему и так непросто, когда мы где-то и люди побегают с просьбами сфотографироваться. Причем он это замечает раньше, чем я. Он понимает, кто папа и это тоже внутренняя ответственность, которая, может, его до конца не радует», — пояснил Малахов.
Александр появился на свет в 2017 году в браке Малахова с Натальей Шкулевой. Родители предпочитают ничего не рассказывать о жизни сына. Андрей Малахов и Наталья Шкулева поженились в 2011 году.

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«Это болгаро-русская поп-икона!»: ведущий американского шоу Джимми Фэллон примерил образ Филиппа Киркорова
Ведущий американского шоу Джимми Фэллон примерил образ Филиппа Киркорова
15 мая 2025, 14:26

Фото: кадр из видео The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на YouTube

Американский телеведущий Джимми Фэллон в эфире своего авторского вечернего шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon примерил на себя образ российского певца Филиппа Киркорова.
Одна из зрительниц отметила внешнее сходство между журналистом и артистом. Она отправила в студию фотографию российского исполнителя.

После этого гримеры надели на Фэллона парик и прикрепили к его лицу бутафорские усы с бородой. Сам Джимми не увидел явного сходства с Киркоровым, однако все равно спародировал улыбку певца.

«Он болгарско-русская поп-икона. Говорят, я похож на него. Сам не вижу, но хотел бы иметь такие же волосы», — заявил ведущий.

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Мексиканского блогера Валерию Маркес застрелили в прямом эфире из салона красоты
Блогера Валерию Маркес застрелили в прямом эфире
15 мая 2025, 14:24

Валерия Маркес (Фото: Instagram*/v___marquez)

Известную мексиканскую блогершу Валерию Маркес застрелили прямо во время стрима из салона красоты, где она работала. Как пишет Haber Global, все произошло в Сапопане. В начале трансляции 23-летняя тиктокерша сказала, что кто-то хотел оставить ей подарок, пока ее не было на рабочем месте. Позже в помещение ворвался преступник и открыл огонь.
Очевидцы рассказали, что незадолго до происшествия кто-то в эфире хотел предупредить сетевую знаменитость, что некто приближается к салону красоты. Выстрелы прозвучали через мгновения. Несмотря на трагедию, эфир продолжался, пока кто-то не прекратил его, выключив камеру.

Валерия Маркес погибла на месте. Она была популярна своими видеороликами по макияжу.

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#звёзды
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#новости
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Рэпер Offset начал учить русский язык перед концертом в Москве
15 мая 2025, 14:07

рэпер Offset (Фото: Instagram*, @offsetyrn)

Рэпер Offset начал учить русский язык перед концертом в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что музыкант готовит речь на русском языке в качестве извинений из-за двойного переноса концерта. Перенос произошел по причине конфликта с лейблом, который боится отпускать рэпера в Россию из-за риска репутационных потерь.

В результате выступление все же состоится. Концерт запланирован на 14 июня совместно с Lil Pump.

Напомним, переговоры с рэпером Offset о проведении концерта велись с осени 2024 года.

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Теперь Аллу Пугачеву могут признать иноагентом: раскрыт доход примадонны в десятки миллионов рублей за счет России
15 мая 2025, 13:49

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Алла Пугачёва покинула Россию ещё в 2022 году. В обществе её отъезд трактовался по-разному: для одних — это уход великой артистки, для других — сознательное дистанцирование от страны в непростой период. Подробнее о том, чем может обернуться ее позиция в эмиграции, расскажет «Радио 1».
Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин* обосновались за границей, откуда продолжают делать резкие заявления в адрес российских властей, что регулярно вызывает критику со стороны публики и политиков.

Тем не менее, как выяснилось, несмотря на эмиграцию и отсутствие концертной деятельности на родине, Пугачёва по-прежнему получает внушительный доход в России. По словам источников, только с цифровых площадок артистка зарабатывает порядка 28 миллионов рублей в год, причём в основном — за счёт прослушивания её старых хитов.

Конфликт с общественным мнением


В социальных сетях и СМИ на фоне подобных новостей хлынула волна возмущения. Некоторые пользователи открыто называют эти деньги «украденными», ведь, по их мнению, Пугачёва не только покинула страну, но и неоднократно позволяла себе нелицеприятные высказывания в адрес соотечественников. Особенное раздражение вызвало одно из её заявлений, где она якобы назвала россиян «холопами». Позже певица уточнила, что речь шла не о всём народе, а лишь о тех, кто распространяет ложь и проявляет агрессию в её адрес.

«Именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью!» — написала она в своем личном блоге.

Алла Пугачева (Фото: Instagram**/alla_orfey)

Реакция на 9 Мая и новые обвинения


Несмотря на пребывание за границей, 9 мая 2025 года Пугачёва не осталась в стороне от значимой даты — она опубликовала фотографию Вечного огня с краткой подписью о памяти тех, кого с нами нет, и живых. Её муж Максим Галкин* разместил архивные снимки родственников-фронтовиков и выразил благодарность тем, кто сражался против фашизма.

Однако публика встретила эти посты крайне негативно. Комментаторы упрекнули артистов в «двойных стандартах» и напомнили о резких высказываниях Пугачёвой, утверждая, что теперь ей «не пристало» говорить о патриотизме и памяти предков. Более того, критику вызвали и новые музыкальные релизы артистки — песни «Поцелуй войны» и «Мама». Многие усомнились в праве Пугачёвой поднимать столь чувствительные темы, находясь в эмиграции.

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Миллионы на стриминге


На фоне эмоциональных обсуждений в СМИ появилась информация о доходах Пугачёвой. По словам её близкой знакомой, певица неожиданно для себя обнаружила, что цифровые площадки, такие как музыкальные стриминги и соцсети, приносят значительные средства. Лишь за два дня после релиза нового альбома, утверждает источник, артистка получила более 20 миллионов рублей на одной платформе. В среднем, по оценке продюсера Алины Красной, Пугачёва зарабатывает 5–7 миллионов рублей за квартал — около 28 миллионов в год. Основной доход ей обеспечивают такие хиты, как «Старинные часы» и другие записи прошлых лет.

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Возможное признание иноагентом


На фоне всех этих событий всё чаще звучат призывы признать Пугачёву иноагентом. Эту идею ранее уже высказывал депутат Госдумы Алексей Журавлёв, который также предлагал рассмотреть возможность лишения артистки её имущества в России. По его мнению, публичные заявления Пугачёвой, в том числе по поводу ракетного удара в Киеве, являются «оскорблением» Вооружённых сил России и достаточным основанием для юридических шагов.

Сама Пугачёва, напомним, ещё в 2022 году иронично просила внести её в реестр иноагентов, выразив солидарность с Галкиным* и назвав его «настоящим патриотом». Однако, по словам юристов, этого недостаточно. Как пояснил адвокат Илья Русяев, формальное признание человека иностранным агентом требует подтверждённого факта иностранного финансирования или воздействия. Для этого необходимо провести детальный анализ источников дохода, высказываний и деятельности лица. Просто негативных комментариев или политических позиций недостаточно для принятия юридического решения.

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«Может ее изменить»: Малахов готов на интервью с Ивлеевой после «голой» вечеринки
Малахов готов на интервью с Ивлеевой после «голой» вечеринки
15 мая 2025, 13:43

Анастасия Ивлеева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Журналист Андрей Малахов готов откровенно поговорить с блогером Анастасией Ивлеевой в рамках большого интервью. Он считает, что такая встреча помогла бы сетевой знаменитости раскрыться максимально.
«Мне кажется, что время и, скажем так, тишина вокруг нее — то самое лекарство, которое, как мне показалось, может ее изменить. Но начал бы я с ее бывшего директора, с которым она рассталась за месяца 2-3 до этой вечеринки», — произнес Малахов на шоу Alekó in my bag.

Малахов подчеркнул, что согласен пообщаться с Настей, несмотря на скандал с «голой» вечеринкой 2023 года. При этом звезда передачи «Пусть говорят» готов провести с блогершей несколько дней, ведь беседа должна быть, по его мнению, не обычным двухчасовым интервью.

После «голой» вечеринки Ивлеева лишилась работы на телевидении и нескольких контрактов.

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#мир
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