«Мое гражданство — подмостки»: Чулпан Хаматова сделала заявление о русском языке
Чулпан Хаматова сообщила, что сомневается в возможности играть на русском языке
Актриса Чулпан Хаматова, которая уже несколько лет живёт и работает в Латвии, поделилась в личном блоге подробностями своей жизни в Риге.
Хаматова заявила, что считает Латвию своим домом, поскольку там проживают её дочери. Актриса отметила, что её истинное гражданство — это театральные подмостки и закулисье. При этом она подчеркнула, что латышский язык так и не стал для неё родным.
Хаматова добавила, что иногда ловит себя на мысли, что забывает о работе на неродном языке.
«Сегодня я иногда забываю, что играю на чужом языке. Иногда я думаю: а могла бы я это сыграть по-русски? Наверное, нет», — поделилась она.Артистка продолжает работать в Рижском русском театре имени Михаила Чехова, где играет в постановках на латышском языке.
