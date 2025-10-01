«Мое гражданство — подмостки»: Чулпан Хаматова сделала заявление о русском языке

01 октября 2025, 16:44

Чулпан Хаматова сообщила, что сомневается в возможности играть на русском языке

Чулпан Хаматова (Фото: кадр из сериала «Зулейха открывает глаза»)

Актриса Чулпан Хаматова, которая уже несколько лет живёт и работает в Латвии, поделилась в личном блоге подробностями своей жизни в Риге.





Хаматова заявила, что считает Латвию своим домом, поскольку там проживают её дочери. Актриса отметила, что её истинное гражданство — это театральные подмостки и закулисье. При этом она подчеркнула, что латышский язык так и не стал для неё родным.



Хаматова добавила, что иногда ловит себя на мысли, что забывает о работе на неродном языке.

«Сегодня я иногда забываю, что играю на чужом языке. Иногда я думаю: а могла бы я это сыграть по-русски? Наверное, нет», — поделилась она.