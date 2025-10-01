«Странный симбиоз»: Кеосаян раскрыл секрет брака с Симоньян в последнем интервью

01 октября 2025, 16:03

Кеосаян в последнем интервью заявил о привлекательности Симоньян как женщины

Тигран Кеосаян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Режиссёр Тигран Кеосаян в интервью для программы «Судьба человека» рассказал о своих отношениях с женой Маргаритой Симоньян. Беседу с Борисом Корчевниковым он записал незадолго до своей болезни.





Кеосаян вспомнил, как познакомился с Симоньян. Он понял после нескольких встреч, что хочет провести с ней остаток жизни. Режиссёр отметил, что романтическая стадия их отношений быстро перешла в родственную связь.

«На третьем, может быть, свидании. И в этот момент она стала родственницей. Но при этом не потеряла для меня привлекательности как женщина. И в этом странном симбиозе, мне кажется, слава Богу, мы живём до сих пор», — рассказал Тигран.