Достижения.рф

«Странный симбиоз»: Кеосаян раскрыл секрет брака с Симоньян в последнем интервью

Кеосаян в последнем интервью заявил о привлекательности Симоньян как женщины
Тигран Кеосаян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Режиссёр Тигран Кеосаян в интервью для программы «Судьба человека» рассказал о своих отношениях с женой Маргаритой Симоньян. Беседу с Борисом Корчевниковым он записал незадолго до своей болезни.



Кеосаян вспомнил, как познакомился с Симоньян. Он понял после нескольких встреч, что хочет провести с ней остаток жизни. Режиссёр отметил, что романтическая стадия их отношений быстро перешла в родственную связь.

«На третьем, может быть, свидании. И в этот момент она стала родственницей. Но при этом не потеряла для меня привлекательности как женщина. И в этом странном симбиозе, мне кажется, слава Богу, мы живём до сих пор», — рассказал Тигран.
Кеосаян добавил, что восхищается умственными способностями жены. Он уточнил, что Симоньян не любит, когда её хвалят.

Ранее бывшая супруга Тиграна Кеосаяна Алёна Хмельницкая назвала его смерть «большим горем».
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0