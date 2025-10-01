Партнёры Товстика хотят убрать его из руководства NL из-за скандального романа

01 октября 2025, 17:02

Партнёры требуют отставки основателя NL International Романа Товстика

Роман Товстик (Фото: Instagram* @roman_tovstik)

Партнёры предпринимателя Романа Товстика предлагают снять его с поста руководителя NL International. Об этом информирует издание «СтарХит», ссылаясь на окружение бизнесмена.