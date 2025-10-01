Партнёры Товстика хотят убрать его из руководства NL из-за скандального романа
Партнёры предпринимателя Романа Товстика предлагают снять его с поста руководителя NL International. Об этом информирует издание «СтарХит», ссылаясь на окружение бизнесмена.
Коллеги намерены исключить Товстика из компании и выкупить его долю. Они считают, что это поможет защитить репутацию фирмы от последствий скандала с разводом бизнесмена.
Также партнёры выражают недовольство его стилем управления. Их не устраивает, что Товстик тратит деньги компании не по назначению — на услуги пиарщиков и консультантов.
Роман Товстик основал NL International в 2000 году в Новосибирске вместе с Юлией Гольдорт, Людмилой Астафьевой и Дмитрием Хохловым. Компания продаёт БАДы и пищевые добавки для снижения веса. Следует отметить, что Товстик отказался комментировать информацию о возможном отстранении от должности.
