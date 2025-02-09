«Ему не нужно слов»: Ольга Серябкина хочет пригласить Юру Борисова сняться в клипе

Ольга Серябкина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина появилась на концерте Big Love Show в откровенном образе, ставшим уже традицией. В беседе с журналистами она сказала, что восхищена игрой актёра Юрия Борисова.
Певица призналась, что только недавно посмотрела фильм «Анора» (Золотая пальмовая ветвь фестиваля в Каннах - прим. ред.), который моментально прославил Юру и сделал номинантом сразу нескольких престижных международных кинопремий. Все номинации — за лучшее исполнение роли второго плана, напоминает сетевое издание Voice.
Артистка сказала, что обязательно будет болеть за соотечественника на церемонии вручения наград американской киноакадемии. Кроме того, она хочет попросить его принять участие в съёмках её нового клипа.
Читайте также:
Флирт с Анджелиной Джоли и баснословные гонорары: как изменилась жизнь Юры Борисова после номинации на «Оскар»
Особняк за 300 млн, интимные отношения с Темниковой и Фадеевым, ночь за 30 000 долларов: новые шокирующие факты о Серябкиной
Ольга Серябкина, INSTASAMKA, МОТ и другие: в Москве состоится премия Жара Media Awards
«Считаю, это заслуженно. Юра потрясающий актёр. Это актёр, которому не нужно иметь большое количество страстных монологов, чтобы заметили его игру», — отметила Ольга.
Артистка сказала, что обязательно будет болеть за соотечественника на церемонии вручения наград американской киноакадемии. Кроме того, она хочет попросить его принять участие в съёмках её нового клипа.
«Ему не нужно много слов, чтобы передать всю палитру ощущений», — заключила певица.
Читайте также:
Флирт с Анджелиной Джоли и баснословные гонорары: как изменилась жизнь Юры Борисова после номинации на «Оскар»
Особняк за 300 млн, интимные отношения с Темниковой и Фадеевым, ночь за 30 000 долларов: новые шокирующие факты о Серябкиной
Ольга Серябкина, INSTASAMKA, МОТ и другие: в Москве состоится премия Жара Media Awards
Александр Бойцов