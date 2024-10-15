Ольга Серябкина, INSTASAMKA, МОТ и другие: в Москве состоится премия Жара Media Awards

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
23 октября на Live Арене в Москве состоится ежегодная премия Жара Media Awards. Организаторы обещают выступления лучших молодых звезд и самых популярных инфлюенсеров.
Голосование за любимых артистов проводится на сайте премии и продлится до 12:00 21 октября, результаты народного выбора и имена победителей в специальных номинациях объявят со сцены во время церемонии.
Напомним, в прошлом году две статуэтки в номинациях «Инфлюенсер года» и «Видео года» забрала Ольга Бузова. В этом году за звание лучших поборются: МОТ, Люся Чеботина, Niletto, Валя Карнавал, Ольга Серябкина, INSTASAMKA и другие.
На премии будет представлено 15 номинаций. Известно, что одними из претендентов на звание «Пара года» стали Ксения Бородина и ее возлюбленный Николай Сердюков.
Начало мероприятия в 20:00.
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Напомним, в прошлом году две статуэтки в номинациях «Инфлюенсер года» и «Видео года» забрала Ольга Бузова. В этом году за звание лучших поборются: МОТ, Люся Чеботина, Niletto, Валя Карнавал, Ольга Серябкина, INSTASAMKA и другие.
На премии будет представлено 15 номинаций. Известно, что одними из претендентов на звание «Пара года» стали Ксения Бородина и ее возлюбленный Николай Сердюков.
Начало мероприятия в 20:00.
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Анастасия Хохлова