«Ему неинтересны мероприятия»: Катерина Ковальчук рассказала о жизни с Гариком Харламовым и секрете его похудения

Юрий Стоянов — один из тех актеров, который не нуждается в представлении. Творчество этого выдающегося артиста известно многим, а подробности его личной жизни и пути к успеху остаются малоизвестными. О поздно обретенном счастье и главной драме актера читайте в материале «Радио 1».