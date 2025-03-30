«Ему неинтересны мероприятия»: Катерина Ковальчук рассказала о жизни с Гариком Харламовым и секрете его похудения

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов (Фото: Телеграм @katerinakovalchyk)
В прошлом году актриса Катерина Ковальчук вышла замуж за юмориста и шоумена Гарика Харламова и до поры избегала делиться подробностями их личной жизни. Недавно она решила сделать исключение, раскрыв некоторые секреты супруга и детали их семейных отношений.
В «ШБ-шоу» продюсера Георгия Иващенко на канале Music Box 32-летняя артистка призналась, что её супруг не любит светских мероприятий и предпочитает проводить вечера дома.
Иващенко обратил внимание, что в последнее время Харламов, всегда склонный к некоторой полноте, стал выглядеть заметно постройневшим. Катерина согласилась с этим, сказав, что у Гарика есть свой метод похудения, секрет которого она пока не готова раскрыть. Однако актриса, сама отличающаяся стройностью и безупречной фигурой, подчеркнула, что хорошая форма её мужа никак не связана с какими-то диетами.
Напомним, Гарик Харламов и Катерина Ковальчук узаконили отношения в прошлом году. До этого пара встречалась несколько лет. Познакомились артисты во время съемок сериала «Гусар», который показывал затем телеканал ТНТ. В начале августа 2024-го звёздная пара сыграла пышную свадьбу, которую посетили многие известные персоны.
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«Гарик дома, ему неинтересно на мероприятиях. Мы видимся дома каждый вечер, смотрим сериалы», — рассказала Ковальчук.
Иващенко обратил внимание, что в последнее время Харламов, всегда склонный к некоторой полноте, стал выглядеть заметно постройневшим. Катерина согласилась с этим, сказав, что у Гарика есть свой метод похудения, секрет которого она пока не готова раскрыть. Однако актриса, сама отличающаяся стройностью и безупречной фигурой, подчеркнула, что хорошая форма её мужа никак не связана с какими-то диетами.
«Никак и никогда не затыкаю ему рот. Это секретик. Он все любит есть, не ограничивает себя в еде, так как ненавидит это. Правда, не ест куриные яйца из-за аллергии. Я не ем холодец, красное мясо. Рыбу ем редко. Ем курицу», — поделилась Катерина деталями их семейного рациона.
Напомним, Гарик Харламов и Катерина Ковальчук узаконили отношения в прошлом году. До этого пара встречалась несколько лет. Познакомились артисты во время съемок сериала «Гусар», который показывал затем телеканал ТНТ. В начале августа 2024-го звёздная пара сыграла пышную свадьбу, которую посетили многие известные персоны.
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Александр Бойцов