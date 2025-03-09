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«Ему нравится, когда мужчины пускают слюни по его женщине»: Бывшая Канье Уэста объяснила причину оголения Бьянки Цензори

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)

Рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори вызвали бурю эмоций после своего появления на красной дорожке премии «Грэмми». Девушка пришла на церемонию в абсолютно прозрачном платье без нижнего белья, после чего пару выгнали с мероприятия.
Данную ситуацию прокомментировала бывшая возлюбленная рэпера Эмбер Роуз. По ее словам, Канье заставляет Бьянку оголяться перед публикой, так как модель стала жертвой жестокого абьюза. Причиной этого является желание музыканта самоутвердица за счет жены.

«Он хочет, чтобы другие мужчины хотели его женщину. Вот что ему нравится. Ему нравится, когда мужчины пускают слюни по его женщине. Он хочет, чтобы все его друзья хотели его девушку. Он хочет, чтобы каждый видел, что его девушка или жена — самая желанная», — высказалась Роуз во время подкаста Club Shay Shay.

К тому же Эмбер поделилась историей своей жизни с репером. Роуз заявила, что не раз плакала в отношениях с Канье. При этом последний заставлял девушку одеваться вызывающе. Свое желание он объяснял так:

«Ты не понимаешь, это мода, а я — гений».

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Пластический хирург раскрыл секрет молодости 55-летнего Дмитрия Маликова
08 марта 2025, 18:56

Дмитрий Маликов (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

В январе текущего года Дмитрий Маликов отпраздновал свой 55-летний юбилей. Стоит отметить, что внешность певца практически не изменилась за последние два десятка лет. В чем заключается секрет молодости популярного исполнителя, рассказал пластический хирург Сергей Свиридов, пишут «Страсти».
Сам артист утверждает, что его привлекательность не связана с пластическими операциями, а обусловлена генетикой, активным образом жизни, заботой о семье и творчеством. По словам эксперта, Маликову выполнили липосакцию подбородка, шеи и овала лица.

«Эта операция проводится без разрезов, с помощью небольших проколов в области мочек ушей. Ее смысл в удалении жира и сокращении кожи. Никаких других операций у Маликова не было», — рассказал Свиридов.

Он добавил, что среди возможных процедур исполнителя могут быть различные виды мезотерапии, аппаратного радиолифтинга, сфокусированного ультразвукового SMAS-лифтинга и фототерапии.

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Почему Пётр Дранга не спешит жениться в 40 лет и что на самом деле его связывает с Муценице? Личная жизнь аккордеониста
08 марта 2025, 18:35

Пётр Дранга (Фото: Instagram*@drangaofficial)

Российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер Пётр Дранга отметил свой 41 день рождения. За свой талант потомственный музыкант еще до своего сорокалетия получил звание Заслуженный артист Российской Федерации. О творческом пути и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».


Детство музыканта


Пётр Дранга (Фото: Instagram*@drangaofficial)

Пётр родился 8 марта 1984 года в семье музыкантов из Москвы. Его родители — Юрий Дранга, профессор «Гнесинки» и преподаватель по классу аккордеона, и его жена Елена, выпускница ростовской консерватории. В семье также росли две старшие сестры Петра — Евгения и Лидия, которые сейчас являются пианистками.

Мальчик с малых лет интересовался музыкой, и родители его в этом активно поддерживали. Уже в 12 лет Пётр Дранга стал лауреатом международного конкурса аккордеонистов. В дополнение к аккордеону талантливый ребёнок научился играть на других музыкальных инструментах: акустической и бас-гитаре, а также на ударных.

В возрасте пятнадцати лет Пётр начал обучение в музыкальном училище имени Гнесиных. Он успешно освоил специальности, связанные с народными инструментами и дирижированием. После окончания училища Пётр продолжил образование в академии имени Гнесиных. Затем он прошёл обучение на режиссёра в одной из киношкол США, где освоил технологические аспекты кинопроизводства.

Свой коллектив


В начале лета 2002 года Пётр решил отправиться в путешествие по Северному Кавказу в поисках заработка. Полученные средства позволили ему по возвращении в Москву создать свою небольшую студию для репетиций и записи музыки.

Вскоре Пётр собрал вокруг себя новый коллектив, который получил название «Овердрайв». На одном из выступлений Петра заметил известный пародист Александр Песков и пригласил его в своё шоу. Аккордеонист начал гастролировать вместе с Песковым, объехав таким образом практически все крупные города России. Так имя Дранги появится в музыкальных кругах, а публика услышит виртуозную игру в исполнении артиста.

Личная жизнь


Пётр Дранга и Агата Муцениеце (Фото: Instagram*@agataagata)

Пётр Дранга предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. Он не состоит в браке и не имеет детей. Поклонники приписывали музыканту множество романов, в число возлюбленных аккордеониста попали Ляйсан Утяшева, Анфиса Чехова, Оксана Кутузова и Дарья Мороз. Но музыкант не подтвердил отношения ни с одной из звезд.

В конце прошлого года Пётр Дранга впервые появился на публике с актрисой Агатой Муцениеце. Романтические отношения двух знаменитостей начали обсуждать с декабря прошлого года, звезды публикуют у себя в социальных сетях совместные фото и однозначно указывающие на отношения посты. Поклонники пары с нетерпением ждут дальнейшего развития отношений.

Пётр Дранга воспитывался в дружной семье, где было много детей. Поэтому он очень ответственно подходит к вопросу создания семьи. Музыкант уверен, что в этом деле не стоит спешить, чтобы не совершить ошибку.

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Творчество аккордеониста сейчас


Пётр Дранга (Фото: Instagram*@drangaofficial)

Пётр Дранга представил публике своё новое произведение — симфонию №3 «Земля». Её первое исполнение состоялось в апреле 2024 года на сцене Московской государственной консерватории имени Чайковского.

В феврале 2025 года в Омске состоялась премьера симфонии №3 «Земля». В концерте приняли участие известные актёры театра и кино Евгений Цыганов и Александра Урсуляк. У артиста планируется гастрольный тур с этой программой и по другим российским городам.

Также виртуозный аккордеонист часто появляется на телевидении в различных проектах и шоу, где он может быть как участником, так и членом жюри.

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Звезда «Спасателей Малибу» Памела Бах страдала от сильных болей после аварии
08 марта 2025, 18:29

Фото: iStock/peterscode

Звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Бах десятилетиями страдала от сильных болей после аварии. Об этом в беседе с New York Post сообщил представитель актрисы Терри Ахерн.
В 2003 году актриса попала в аварию. В тот день Памела ехала на мотоцикле с мужем Дэвидом Хассельхоффом. Он не справился с управлением и врезался в бордюр тротуара. В результате мотоцикл отбросило на фонарный столб, а женщина упала на обочину дороги.

По словам Терри Ахерна, после ДТП актриса провела «месяцы в реанимации с раздробленными костями». Год она передвигалась только на инвалидной коляске. Спустя время боли снова дали о себе знать.

Напомним, актриса из сериала «Спасатели Малибу» Памела Бах ушла из жизни на 63 году, об этом стало известно 7 марта.

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«Конечно, братцы»: звезда «Интернов» высказалась о постельных сценах
Звезда «Интернов» Кристина Асмус назвала постельные сцены «постоянкой в райдере»
08 марта 2025, 17:24

Кристина Асмус (Фото: Instagram*/asmuskristina)

Актриса Кристина Асмус шутливо высказалась о постельных сценах со своим участием, выложив в соцсетях фотографию со съемок «Склифа». В киноленте героиня Асмус делит постель в кадре с персонажем Матвея Лыкова.
«А постельные сцены будут?» — «Конечно, братцы, это уже на постоянке в моем райдере», — посмеялась 34-летняя звезда «Интернов».
В свое время Асмус сильно критиковали хейтеры после выхода фильма «Текст» Клима Шипенко. Девушка снялась в откровенной сцене. Теперь же Кристина не переживает. При этом она не скрывает, что на тот момент было тяжело.

«Мне было очень трудно как женщине, как матери, как личности, которая себя часто стесняется. Всего было четыре дубля. Первые три были лайтовыми. Вот четвертый вошел в финальный монтаж», — говорила она.

Ранее стало известно, чье фото опубликовала актриса Марина Александрова.

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«От официантки до опальной звезды»: успешная карьера Насти Ивлеевой закончилась скандалом и забвением, как сейчас живет блогер?
08 марта 2025, 17:16

Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)

Одна из самых обсуждаемых блогеров в России Настя Ивлеева сегодня, 8 марта, отмечает свой день рождения, ей исполняется 34 года. После закрытого мероприятия в декабре 2023 года имидж Анастасии был серьёзно подорван, и она исчезла с экранов федеральных телеканалов.
Однако количество её подписчиков в социальных сетях не сократилось, и преданные фанаты с нетерпением ждут её возвращения. О жизни звезды интернета и ТВ читайте в материале «Радио 1».

Родом из села


Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)

Настя Ивлеева появилась на свет 8 марта 1991 года. Блогер провела своё детство в деревне Разметелево, расположенной в 26 километрах от Санкт-Петербурга. Мама Насти работала дояркой и продавцом, чтобы поднять на ноги дочь и сына. Отец рано оставил семью, и Настя его не помнит. Мать вышла замуж второй раз и тоже неудачно, от этого брака в 2000 году появился брат телеведущей Анатолий.

Прежде чем создать успешный блог, девушка работала мастером маникюра в Колтушах. После окончания школы она поступила в петербургский Институт культуры на специальность «связи с общественностью». Однако уже через год она приняла решение оставить учёбу и начать работать. Сначала она стала официанткой, а затем хостес в одном из баров Санкт-Петербурга.

Одновременно с этим Настя начала вести блог в одной из самых популярных социальных сетей. Она, как и многие другие пользователи, делилась с подписчиками забавными видео и фотографиями, и ее творчество привлекало все больше людей на страницу.

В погоне за популярностью Анастасия отправилась в Москву, где поступила в Высшую школу телевидения «Останкино» и начала серьезно задумываться о карьере телеведущей.

Широкая популярность


Настя Ивлеева (Фото: Instagram*@agentgirl)

До ТВ Ивлеева была известна только своим подписчикам в соцсетях. В 2017 году Николай Картозия пригласил Анастасию в шоу «Орел и Решка». Настя Ивлеева завоевала любовь зрителей своим ярким и запоминающимся образом ведущей. Когда она решила покинуть шоу, поклонники были очень расстроены и просили её вернуться.

В конце концов, Настя вернулась на экраны в специальном сезоне вместе с Андреем Бедняковым, а затем продолжила свои путешествия. Телеканал «Пятница» поддержал её и предложил интересные проекты. Ивлеева снялась в сериале «Туристическая полиция», запустила собственное шоу AgentShow, а в 2022 году появился проект «Тревел-баттл», где она соревновалась с блогером Романом Каграмановым.

Настоящим хитом стал проект «Сердце Ивлеевой», который был похож на шоу «Холостяк». Рейтинги проекта были очень высокими, но победитель не получил желаемого результата — Настя не стала с ним встречаться.

В начале 2022 года на платформе «Кинопоиск» состоялась премьера сериала «Монастырь», который вызвал неоднозначную реакцию. В этом проекте Ивлеева исполнила одну из главных ролей, а её партнёром по съёмочной площадке стал Филипп Янковский. Все это время количество подписчиков в соцсетях Насти росло и к 2023 году составляло почти 18 миллионов человек. Она имела доход от рекламы в сети, съемок в шоу и кино.

В 2019 году она заняла четырнадцатое место в списке самых успешных российских знаменитостей по версии Forbes. Согласно оценке издания, её годовой доход составил 900 тысяч долларов. Анастасия Ивлеева — не только известная личность, но и успешный предприниматель. Она владеет 45% акций компании «Коленки пчелы», которая производит снеки «Изи пизи» и газированные напитки с изображением Анастасии на упаковке. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году компания отчиталась о выручке в размере 445 миллионов рублей и чистой прибыли в размере 36,5 миллионов рублей.

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Последствия голой вечеринки


«Голая вечеринка» произвела эффект разорвавшейся бомбы, информация об этом дошла до самого главы государства, и все участники были тщательно проверены по всем аспектам. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что 26 декабря 2023 года ФНС начала выездную проверку Ивлеевой. 22 февраля 2025 года стало известно, что Настя выплатила ФНС задолженность в размере 30 млн рублей. Для погашения этого долга ей пришлось продать особняк в подмосковной Истре.

Тогда же, в декабре, имя Ивлеевой было вычеркнуто из списков амбассадоров Тинькофф Банка и МТС, а лицо блогера пропало с рекламных щитов и экранов ТВ.

Как сейчас живет Ивлеева


Настя Ивлеева и Филипп Бегак (Фото: Instagram*@agentgirl)

После вечеринки Анастасия Ивлеева начала сотрудничать с несколькими организациями, которые занимаются помощью детям с тяжёлыми заболеваниями. Кроме того, 23 октября 2024 года Ивлеева подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. Предполагается, что под своим брендом она сможет организовывать туристические поездки и производить алкогольные напитки.

По информации на январь 2025 года, Анастасия Ивлеева планирует вернуться на экраны. Её команда активно работает над этим, и, по слухам, в 2025 году Ивлеева появится в эфире одного из федеральных каналов с новым авторским шоу.

Кроме всего, 10 декабря 2024 года Настя Ивлеева сообщила, что вышла замуж. Избранником Анастасии стал 32-летний ведущий Филипп Бегак.


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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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