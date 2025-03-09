«Ему нравится, когда мужчины пускают слюни по его женщине»: Бывшая Канье Уэста объяснила причину оголения Бьянки Цензори

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)
Рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори вызвали бурю эмоций после своего появления на красной дорожке премии «Грэмми». Девушка пришла на церемонию в абсолютно прозрачном платье без нижнего белья, после чего пару выгнали с мероприятия.
Данную ситуацию прокомментировала бывшая возлюбленная рэпера Эмбер Роуз. По ее словам, Канье заставляет Бьянку оголяться перед публикой, так как модель стала жертвой жестокого абьюза. Причиной этого является желание музыканта самоутвердица за счет жены.
К тому же Эмбер поделилась историей своей жизни с репером. Роуз заявила, что не раз плакала в отношениях с Канье. При этом последний заставлял девушку одеваться вызывающе. Свое желание он объяснял так:
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«Он хочет, чтобы другие мужчины хотели его женщину. Вот что ему нравится. Ему нравится, когда мужчины пускают слюни по его женщине. Он хочет, чтобы все его друзья хотели его девушку. Он хочет, чтобы каждый видел, что его девушка или жена — самая желанная», — высказалась Роуз во время подкаста Club Shay Shay.
К тому же Эмбер поделилась историей своей жизни с репером. Роуз заявила, что не раз плакала в отношениях с Канье. При этом последний заставлял девушку одеваться вызывающе. Свое желание он объяснял так:
«Ты не понимаешь, это мода, а я — гений».
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Иван Мусатов