Пластический хирург раскрыл секрет молодости 55-летнего Дмитрия Маликова

Дмитрий Маликов (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
В январе текущего года Дмитрий Маликов отпраздновал свой 55-летний юбилей. Стоит отметить, что внешность певца практически не изменилась за последние два десятка лет. В чем заключается секрет молодости популярного исполнителя, рассказал пластический хирург Сергей Свиридов, пишут «Страсти».
Сам артист утверждает, что его привлекательность не связана с пластическими операциями, а обусловлена генетикой, активным образом жизни, заботой о семье и творчеством. По словам эксперта, Маликову выполнили липосакцию подбородка, шеи и овала лица.
Он добавил, что среди возможных процедур исполнителя могут быть различные виды мезотерапии, аппаратного радиолифтинга, сфокусированного ультразвукового SMAS-лифтинга и фототерапии.
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«Эта операция проводится без разрезов, с помощью небольших проколов в области мочек ушей. Ее смысл в удалении жира и сокращении кожи. Никаких других операций у Маликова не было», — рассказал Свиридов.
Он добавил, что среди возможных процедур исполнителя могут быть различные виды мезотерапии, аппаратного радиолифтинга, сфокусированного ультразвукового SMAS-лифтинга и фототерапии.
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Екатерина Коршунова