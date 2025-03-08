Пластический хирург раскрыл секрет молодости 55-летнего Дмитрия Маликова

Одна из самых обсуждаемых блогеров в России Настя Ивлеева сегодня, 8 марта, отмечает свой день рождения, ей исполняется 34 года. После закрытого мероприятия в декабре 2023 года имидж Анастасии был серьёзно подорван, и она исчезла с экранов федеральных телеканалов.