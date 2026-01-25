«Ему сделали кантопексию»: хирург объяснил отсутствие «лисьих глаз» у Плющенко после операции

25 января 2026, 01:40

Хирург Короткий объяснил отсутствие изменений на лице Плющенко после операции

Евгений Плющенко (Фото: Instagram* / @plushenkoofficial)

Знаменитый фигурист Евгений Плющенко продемонстрировал первые результаты пластической операции, направленной на коррекцию формы глаз. Однако многие пользователи Сети не заметили существенных перемен во внешности спортсмена.





Общественная Служба Новостей обратилась к звёздному пластическому хирургу Игорю Короткому, чтобы разобраться, почему процедура не привела к ожидаемому эффекту. По словам эксперта, фигурист не стремился обрести раскосый «лисий взгляд».



«Плющенко не преследовал цели стал обладателем “лисьих глаз”. Ему сделали кантопексию. То есть ему просто немного подтянули внешние углы век и укрепили их. Возможным последствием такой операции может стать сужение разреза глаз, но это не меняет кардинально их форму», — рассказал Короткий.