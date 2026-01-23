«У меня получилось»: продюсер Максим Фадеев сбросил почти 100 килограммов

23 января 2026, 21:08

Продюсер Максим Фадеев сбросил почти 100 килограммов за десятилетие

Максим Фадеев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Тренд «2026 — новый 2016» подтолкнул пользователей соцсетей вспомнить не только свой «прайм», но и менее удачные периоды. Одни делятся тем, как изменились и расцвели за последние десять лет, другие с гордостью сравнивают себя тогда и сейчас.





К последним присоединился продюсер Максим Фадеев. В своём Telegram-канале музыкант опубликовал снимки с разницей в десять лет и рассказал, что за это время похудел почти на 100 килограммов.





«Мой 2016-й и 2026-й. 205 кг и 108 кг. Рад, что у меня получилось», — поделился он.