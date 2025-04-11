«Ему сулили большую голливудскую славу»: Рудковская рассказала о звезде «Обитаемого острова», который мог получить «Оскар»

Василий Степанов (фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»)
Накануне стало известно, как сейчас выглядит и чем занимается звезда фильма Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров» Василий Степанов, страдающий шизофренией.
Журналистам Telegram-канала Mash удалось пообщаться с актёром. Выяснилось, что сейчас он нигде не работает и не снимается, а статус инвалида первой группы из-за психического заболевания только ухудшает ситуацию. В итоге, Степанов впал в депрессию и злоупотребляет алкоголем.
Мимо этой новости не прошла Яна Рудковская, которая в своём Telegram-канале написала, что «хорошо знает златовласого красавца».
Звезда фильма «Обитаемый остров» Степанов запил и впал в депрессию
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Мимо этой новости не прошла Яна Рудковская, которая в своём Telegram-канале написала, что «хорошо знает златовласого красавца».
«Полстраны девчонок были в него влюблены, ему сулили большую голливудскую славу, что он будет нашим первым оскароносцем. Но ждать пришлось долго. Предложения о съёмках к Василию поступали, но он не соглашался. <...> А какая могла быть невероятная судьба, будь рядом правильные люди и команда», – написала продюсер.Читайте также:
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Анастасия Чинкова