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«Ему сулили большую голливудскую славу»: Рудковская рассказала о звезде «Обитаемого острова», который мог получить «Оскар»

Яна Рудковская рассказала, что Василий Степанов мог получить «Оскар»
Василий Степанов (фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»)

Василий Степанов (фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»)

Накануне стало известно, как сейчас выглядит и чем занимается звезда фильма Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров» Василий Степанов, страдающий шизофренией.
Журналистам Telegram-канала Mash удалось пообщаться с актёром. Выяснилось, что сейчас он нигде не работает и не снимается, а статус инвалида первой группы из-за психического заболевания только ухудшает ситуацию. В итоге, Степанов впал в депрессию и злоупотребляет алкоголем.

Мимо этой новости не прошла Яна Рудковская, которая в своём Telegram-канале написала, что «хорошо знает златовласого красавца».

«Полстраны девчонок были в него влюблены, ему сулили большую голливудскую славу, что он будет нашим первым оскароносцем. Но ждать пришлось долго. Предложения о съёмках к Василию поступали, но он не соглашался. <...> А какая могла быть невероятная судьба, будь рядом правильные люди и команда», – написала продюсер.
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Стас Костюшкин продаёт усадьбу за 500 миллионов рублей в селе под Рязанью
11 апреля 2025, 19:28

Стас Костюшкин (фото: Telegram @kostyushkin_team)

Стас Костюшкин продаёт усадьбу в селе Константиново в Рязанской области. Недвижимость певец оценил в 500 миллионов рублей.
Журналисты издания «КП-Рязань» заглянули на портал по размещению объявлений и узнали, что усадьба общей площадью 1329 квадратных метров находится в селе, называемом Родиной поэта Сергея Есенина.

В особняке Костюшкина три этажа и семь комнат, включая гостиную, обеденную, бильярдную, несколько комнат отдыха и спален.

Также на территории усадьбы имеется баня с купелью и джакузи под открытым небом, зона СПА с сауной, солярием и тренажёрным залом.

По данным сайта Wellnesso, всем этим владеет Костюшкин.

Отмечается, что артист решил продать недвижимость из-за дальнего расстояния от Москвы. В связи с высокой занятостью он не может бывать здесь часто.

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#артист
#продажа
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«Стало дышать полегче»: Ксения Бородина рассказала о непростых отношениях с Ксенией Собчак в «Доме-2»
Бородина рассказала об отношениях с Собчак в «Доме-2»
11 апреля 2025, 19:13

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина вспомнила, как работала в проекте «Дом-2» с тяжёлым графиком и своенравной коллегой Ксенией Собчак.
Звезда подчеркнула, что изначально съёмки должны были идти всего три месяца. В это время ведущие «практически жили нон-стоп» на площадке. А затем проект и вовсе продлили, поэтому он растянулся для Бородиной на целых 20 лет.

Однако после ухода из реалити-шоу Собчак жизни Бородиной стала гораздо легче.

«Конечно, когда я там, грубо говоря, осталась одна, когда ушла Ксения Анатольевна, остались мы с Олей и так далее, стало дышать полегче, жить полегче, и, собственно говоря, график изменился. Потому что первые 7 лет как на заводе – от звонка до звонка. Когда будет следующий звонок, вообще неизвестно», – рассказала Бородина в шоу «Натальная карта» на VK Видео.
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#отношения
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«Люди решили судьбу моего чемодана!»: разгневанная Ольга Бузова осталась без вещей в Дубае
Ольга Бузова осталась без чемодана со всеми вещами в Дубае
11 апреля 2025, 18:55

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова отправилась на отдых. Однако всё пошло не по плану, и телеведущая осталась без чемодана со всеми вещами.
Звезде удалось найти время в своём насыщенном графике, чтобы устроить себе выходные в Арабских Эмиратах. Бузова с нетерпением предвкушала поездку, однако в аэропорту Дубая её ждал очень неприятный сюрприз.

«Я долетела, правда мой чемодан не долетел. Авиакомпания поменяла мой рейс. Не так я хотела, чтобы начинался мой микро-отдых. Стою мокрая, потная, без сна, без чемодана, без одежды, без всего, без моих витаминов, без пшикалки для ушка», – посетовала Бузова в своём Telegram-канале.
Певица подчеркнула, что кто-то из сотрудников аэропорта посчитал, что она не успеет на пересадку по пути в Дубай, поэтому её чемодан отправили на рейс, который прилетит на сутки позже.

«А если там жизненно-важные таблетки для жизни? А если я лечу на важную съёмку и штраф у меня, например, несколько миллиардов долларов? Какое право люди имеют решать судьбу твоего чемодана и твоего полёта?», – возмутилась Бузова.
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«Это наши нормальные отношения»: Юлия Ковальчук вышла в свет без Алексея Чумакова на фоне обвинений в абьюзе
Юлия Ковальчук вышла в свет без Алексея Чумакова на фоне скандала
11 апреля 2025, 18:43

Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Недавно Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук дали редкое интервью, последствия которого разгребают до сих пор.
Напомним, что пару жёстко раскритиковали за откровенные заявления. Сначала Чумаков рассказал о знакомстве с будущей супругой по критериям «вдул бы или не вдул». А затем Ковальчук заявила, что не видит в словах мужа ничего криминального, чем вызвала у публики ещё больше гнева.

Накануне Ковальчук вышла в свет без мужа, но не отказалась отвечать на вопросы журналистов об интервью, ставшим скандальным. Она отметила, что они с Чумаковым «живут так» уже 18 лет.

«Это нормальные наши отношения. Если кто-то расценивает это как абьюз, это их проблемы. Если бы я обижалась, мы бы не прожили 18 лет. У меня всё более чем в порядке с чувством юмора и самооценкой, поэтому такие вещи меня никогда не задевают», – приводит слова артистки StarHit.
Ковальчук также отметила, что не считает нужным перевоспитывать мужа, поскольку обычно этим занимаются неопытные молодые девушки. Наоборот, в здоровых семейных отношениях важно принимать партнёра.

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#семья
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«На съёмках мне абсолютно не до секса»: Ксения Бородина о знакомстве и интимной жизни с Николаем Сердюковым
Бородина заявила, что у неё не было интима с Сердюковым на «Последнем герое»
11 апреля 2025, 18:25

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина заявила, что очень долго присматривалась к Николаю Сердюкову, поэтому между ними ничего не было на съёмках шоу «Последний герой».
Телеведущая познакомилась с будущим женихом во время съёмок. Бородина вела передачу, а Сердюков был участником. Звезда отметила, что долгое время изучала характер и поведение мужчины.

«Если химии нет и когда ровное отношение, то максимум я могу хорошо общаться или дружить. Но на этом всё. Должны быть эмоции, иначе никак. То есть взрастить в себе эти эмоции с точки зрения психологии – не плохо. И даже хорошо сначала присмотреться к человеку, посмотреть на его поведение, рэд флаги. А не сразу бросаться в этот омут с головой. Но я, вот, больше придерживаюсь первой истории, когда у тебя случилось, либо не случилось», – отметила Бородина в шоу «Натальная карта» на VK видео.
При этом она подчеркнула, что в отношениях с блогером всё было иначе, поскольку они больше месяца присматривались друг к другу.

Звезду позабавило, что многие поклонники интересуются, когда у них началась интимная жизнь. Многие предполагают, что это произошло ещё во время съёмок «Последнего героя». Но Ксения поспешила опровергнуть эти догадки.

«Я очень сконцентрирована на работе обычно, поэтому на съёмках мне абсолютно не до секса», – отметила Бородина.
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