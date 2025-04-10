Звезда фильма «Обитаемый остров» Степанов запил и впал в депрессию

Василий Степанов (Фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»)
Звезда фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов запил и впал в глубокую депрессию на фоне проблем. Сниматься в кино его не зовут, а статус инвалида первой группы из-за шизофрении лишь ухудшает ситуацию, сообщил Телеграм-канал Mash.
«Недавно актера заметили с похмельным набором — утром, недалеко от его московской квартиры», — отметили авторы публикации.
Степанов утверждает, что работать он не желает, не может, да и не видит смысла. Актера не приглашают на съемки. В настоящее время артист наблюдается в ПНД с диагнозом «параноидная шизофрения». Степанов живёт на 20 тысяч пособия по инвалидности и пенсию матери.
В 2017 году актер получил травму позвоночника — восстановить его так и не получилось, а постоянные боли в ноге до сих пор мучают Степанова.
Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба может заблокировать банковские счета отца певицы Жанны Фриске Владимира и изъять у него имущество из-за неуплаты налогов.
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