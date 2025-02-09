Почему звезда сериала «Солдаты» лишился зубов и как актер из «Звездных войн» оказался в психушке: артисты, которые пропали после съемок

Василий Степанов (Фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»)
Кого-то после первого успеха ждут большие деньги и всеобъемлющая слава, а кого-то забвение и проблемы с ментальным здоровьем. Что произошло со Степановым из «Обитаемого острова», какой диагноз поставили актеру, сыгравшему юного Энакина в «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», и почему Шибанов из «Солдатов» лишился зубов — в материале «Радио 1».
Василий СтепановВ 2008 году вышла картина «Обитаемый остров» по роману братьев Стругацких. Казалось, что люди массово влюбились в Василия Степанова, который сыграл роль Максима Каммерера. Актер привлекал публику своими огромными голубыми глазами, светлыми кудрями и острыми скулами.
Степанов оказался уроженцем Смоленской области, он окончил спортивный техникум и по совету товарищей принял решение попробовать свои силы в театральных вузах. Только поступив в Щукинское театральное училище, Василий получил свою первую роль. Деренский парень еще не успел разобраться в тонкостях драматического искусства и сценической речи, однако создатели картины закрыли на это глаза — никто не скрывал, что молодого актера утвердили в первую очередь за привлекательную внешность. Казалось, что такая работа откроет ему двери любых кастингов и снимать Степанова будут постоянно.
Василий Степанов (Фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»)
Однако после премьеры фильма все в жизни Василия пошло не так. Он не смог совладать со звездной болезнью, стал отказываться от большого количества предложений, через некоторое время актера перестали куда-либо звать, и Степанов вовсе исчез из инфополя.
Потом оказалось, что у Василия выявили шизофрению. Экс-артист начал лечиться в психиатрической клинике. В настоящий момент, как говорил его брат, Степанов занимается огородом и совершенно далек от мыслей о возвращении на экраны. Личная жизнь былого красавца тоже не сложилась: он не был в браке и у него нет девушки.
Джейк Ллойд (Фото: кадр из фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»)
Джейк ЛлойдНа экраны Джейк Ллойд попал в 1996 году, когда ему было только семь лет. Популярность пришла к актеру спустя три года, когда он исполнил роль юного Энакина Скайуокера в картине «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Съемки в таком кассовом фильме должны были стать трамплином для юного актера, но он оказался не готов к вниманию журналистов и публики.
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В 2001 году Джейк решил бросить актерство и больше не сниматься. Сам актер объявлял, что именно «Звездные войны» и роль Энакина пустили его жизнь под откос. Ллойд говорил, что столкнулся с буллингом в школе из-за своей известности и морально устал от назойливой прессы. Однако его мать потом опровергла слова мальчика, заявив, что Джейк остался фанатом «Звездных войн», а сниматься перестал из-за какой-то семейной драмы.
Джейк Ллойд (Фото: кадр из фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»)
Выяснилось, что проблемы с ментальным здоровьем у Джейка начались еще в старшей школе. Парень начал страдать от галлюцинаций, и ему диагностировали «биполярное расстройство». Принимать лекарства Ллойд не захотел, так что его состояние ухудшалось. В 2008 году Джейку поставили еще один диагноз — «параноидальная шизофрения». Тогда он уже жаловался на людей с черными глазами, которые преследуют его, и вел воображаемые беседы. Новый удар по психике Джейка произошел в 2018 году, когда во сне скончалась его сестра Мэддисон, с которой он снимался в «Звездных войнах».
Состояние бывшего артиста так и не улучшилось — в 2023 году Ллойда задержали правоохранительные органы, после того как он остановил машину посреди оживленной трассы. У Джейка случился нервный срыв и он попал в психиатрическую лечебницу.
Юрий Шибанов (Фото: кадр из сериала «Солдаты»)
Юрий ШибановУспех пришел к Юрию Шибанову после выхода на экраны сериала «Солдаты», причем актер исполнил там сразу две роли: рядового (позже — младшего сержанта) Рената Фахрутдинова и его младшего брата Ильхама. Получить более знаковые роли у него не получилось. После съемок в «Солдатах» артиста звали по большей части на эпизодические роли. В 2012 году Юрий и вовсе перестал сниматься. Публика гадала, что же случилось с Шибановым. Выяснилось, что крест на карьере поставила тяжелая болезнь.
Юрий Шибанов (Фото: кадр из программы «Малахов»)
«У меня диагностировали биполярное расстройство. Вначале был диагноз «шизофрения». Когда начинается психоз, ты не можешь собой управлять. Начинаешь верить, что все иначе. Мне говорят одно, а я понимаю что-то другое» — рассказывал позднее Шибанов в студии у Андрея Малахова.
Следом прибавился и парадонтит, из-за чего Юрий лишился практически всех зубов. У актера начались и проблемы в личной жизни — в 2021 году он развелся с супругой после 11 лет совместной жизни. У пары остался общий сын Александр.
Шибанов проходил лечение и надеется вернуться в профессию. Сейчас же он помогает другим — с 2024 года Юрий проводит бесплатные тренинги, основанные на актерских методиках.
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