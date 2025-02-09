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Почему звезда сериала «Солдаты» лишился зубов и как актер из «Звездных войн» оказался в психушке: артисты, которые пропали после съемок

Василий Степанов (Фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»)

Василий Степанов (Фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»)

Кого-то после первого успеха ждут большие деньги и всеобъемлющая слава, а кого-то забвение и проблемы с ментальным здоровьем. Что произошло со Степановым из «Обитаемого острова», какой диагноз поставили актеру, сыгравшему юного Энакина в «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», и почему Шибанов из «Солдатов» лишился зубов — в материале «Радио 1».

Василий Степанов

В 2008 году вышла картина «Обитаемый остров» по роману братьев Стругацких. Казалось, что люди массово влюбились в Василия Степанова, который сыграл роль Максима Каммерера. Актер привлекал публику своими огромными голубыми глазами, светлыми кудрями и острыми скулами.

Степанов оказался уроженцем Смоленской области, он окончил спортивный техникум и по совету товарищей принял решение попробовать свои силы в театральных вузах. Только поступив в Щукинское театральное училище, Василий получил свою первую роль. Деренский парень еще не успел разобраться в тонкостях драматического искусства и сценической речи, однако создатели картины закрыли на это глаза — никто не скрывал, что молодого актера утвердили в первую очередь за привлекательную внешность. Казалось, что такая работа откроет ему двери любых кастингов и снимать Степанова будут постоянно.



Василий Степанов (Фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»)

Однако после премьеры фильма все в жизни Василия пошло не так. Он не смог совладать со звездной болезнью, стал отказываться от большого количества предложений, через некоторое время актера перестали куда-либо звать, и Степанов вовсе исчез из инфополя.

Потом оказалось, что у Василия выявили шизофрению. Экс-артист начал лечиться в психиатрической клинике. В настоящий момент, как говорил его брат, Степанов занимается огородом и совершенно далек от мыслей о возвращении на экраны. Личная жизнь былого красавца тоже не сложилась: он не был в браке и у него нет девушки.

Джейк Ллойд (Фото: кадр из фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»)

Джейк Ллойд

На экраны Джейк Ллойд попал в 1996 году, когда ему было только семь лет. Популярность пришла к актеру спустя три года, когда он исполнил роль юного Энакина Скайуокера в картине «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Съемки в таком кассовом фильме должны были стать трамплином для юного актера, но он оказался не готов к вниманию журналистов и публики.

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В 2001 году Джейк решил бросить актерство и больше не сниматься. Сам актер объявлял, что именно «Звездные войны» и роль Энакина пустили его жизнь под откос. Ллойд говорил, что столкнулся с буллингом в школе из-за своей известности и морально устал от назойливой прессы. Однако его мать потом опровергла слова мальчика, заявив, что Джейк остался фанатом «Звездных войн», а сниматься перестал из-за какой-то семейной драмы.

Джейк Ллойд (Фото: кадр из фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»)

Выяснилось, что проблемы с ментальным здоровьем у Джейка начались еще в старшей школе. Парень начал страдать от галлюцинаций, и ему диагностировали «биполярное расстройство». Принимать лекарства Ллойд не захотел, так что его состояние ухудшалось. В 2008 году Джейку поставили еще один диагноз — «параноидальная шизофрения». Тогда он уже жаловался на людей с черными глазами, которые преследуют его, и вел воображаемые беседы. Новый удар по психике Джейка произошел в 2018 году, когда во сне скончалась его сестра Мэддисон, с которой он снимался в «Звездных войнах».

Состояние бывшего артиста так и не улучшилось — в 2023 году Ллойда задержали правоохранительные органы, после того как он остановил машину посреди оживленной трассы. У Джейка случился нервный срыв и он попал в психиатрическую лечебницу.

Юрий Шибанов (Фото: кадр из сериала «Солдаты»)

Юрий Шибанов

Успех пришел к Юрию Шибанову после выхода на экраны сериала «Солдаты», причем актер исполнил там сразу две роли: рядового (позже — младшего сержанта) Рената Фахрутдинова и его младшего брата Ильхама. Получить более знаковые роли у него не получилось. После съемок в «Солдатах» артиста звали по большей части на эпизодические роли. В 2012 году Юрий и вовсе перестал сниматься. Публика гадала, что же случилось с Шибановым. Выяснилось, что крест на карьере поставила тяжелая болезнь.

Юрий Шибанов (Фото: кадр из программы «Малахов»)


«У меня диагностировали биполярное расстройство. Вначале был диагноз «шизофрения». Когда начинается психоз, ты не можешь собой управлять. Начинаешь верить, что все иначе. Мне говорят одно, а я понимаю что-то другое» — рассказывал позднее Шибанов в студии у Андрея Малахова.

Следом прибавился и парадонтит, из-за чего Юрий лишился практически всех зубов. У актера начались и проблемы в личной жизни — в 2021 году он развелся с супругой после 11 лет совместной жизни. У пары остался общий сын Александр.

Шибанов проходил лечение и надеется вернуться в профессию. Сейчас же он помогает другим — с 2024 года Юрий проводит бесплатные тренинги, основанные на актерских методиках.

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«Профессиональные успехи становятся очевидны»: звезда «Битвы экстрасенсов» дала свой прогноз на неделю для всех знаков зодиака
10 февраля 2025, 01:36

Фото: iStock/Oksana Lyskova

Подготовится к предстоящей неделе и знать в каком направлении идти нередко помогают гороскопы. Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова поделилась предсказанием и дала свой прогноз для всех знаков зодиака, о чем пишут Starhit.

Овны

Тем, кто родился под данным знаком, предсказывают прилив социальной активности. Люди будут к вам тянуться, а вы же сможете обрести перспективные новые знакомства. Окружающие дадут дельный совет для реализации ваших целей, но для этого не нужно бояться рассказывать о планах. В личной жизни может появится тайная симпатия, важно не спешить делать поспешные выводы.

Тельцы

Ваши профессиональные успехи становятся очевидны, благодаря чему окружающие начинают замечать ваш вклад. На неделе вы сможете получить новую должность или дополнительные обязанности, которые станут благоприятным фактором для карьерного роста. К тому же данный период важно использовать для переосмысления долгосрочных целей.

Близнецы

Эта неделя может подстегнуть вас к путешествиям, обучению или интеллектуальным вызовам. Также стоит обратить внимание на город в котором вы живете, ведь в нем тоже можно найти что-нибудь интересное. Есть вероятность работы с документами, которая обернется вам в плюс.

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Раки

Вас может настигнуть временное ощущение упадка сил и уверенности. На неделе лучше будет избегать споров в семье и финансах, а лучше обратить внимание на долги, страховки и наследство. Чаще слушайте свою интуицию и постарайтесь больше отдыхать.

Львы


Могут возникнуть ситуации, которые заставят вас пересмотреть отношение к людям. Лучше всего наблюдать и анализировать, а не торопить происходящие вокруг вас события. При этом в финансовых делах наблюдается благоприятный промежуток. На работе ожидайте новые возможности с положительным исходом в долгосрочной перспективе.

Девы


Могут возникнуть трудности в отношениях с друзьями и коллегами. В неоднозначных ситуациях для начала попробуйте все решить спокойно и не спешить с выводами. При этом следующая неделя станет удачной для приведения своих дел в порядок. Обратите внимание на здоровье и попробуйте нормализовать сон.

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Весы

Могут возникнуть трудности в проявлении себя на работе. Лучше всего будет избегать конфликтов и сосредоточиться на том, то приносит вам радость. На этой неделе будет особо сильна ваша творческая энергия, поэтому стоит попытаться реализовать ваши идеи в искусстве, хобби и досуге.

Скорпионы

На первый план выйдут семейные и домашние вопросы. Скорее всего придется решать различные бытовые дела. Эта неделя станет хорошей для переезда или небольших изменений домашнего хозяйства. Возможны романтические переживание и замедления в профессиональной сфере.

Стрельцы

Предстоящее время должно стать насыщенным на события. На работе вас ждет множество встреч и переговоров. К тому же вам могут стать интересны быстрореализуемые проекты. Возможно активное общение с родственниками и друзьями, а также небольшие поездки. На неделе лучше будет избавить себя от серьезных решений касательно крупных вложений.

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Козероги

Финансы выйдут на первый план, поэтому наступает удачный момент для планирования будущих крупных покупок. Также стоит пересмотреть ведение бюджета. Избегайте ненужных трат и рационально подходите ко всему, что связано с деньгами. Также возможно продвижение в карьере.

Водолеи

На этой неделе вы почувствуете прилив сил и мотивации. Нельзя упустить этот момент, поэтому не бойтесь заниматься личными целями. Также стоит взять на себя принятие решений, которые вы долго откладывали. В финансовой сфере также наблюдается благоприятным период, сопровождающийся неожиданными сделками и поступлениями. В любви готовьтесь к переменам и новым эмоциям.

Рыбы

Стоит больше отдыхать и обратить внимание работе над собой. Завершите старые дела перед новыми целями и стремлениями. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, так как интуиция будет особенно острой. В любви ждите неожиданных откровений, а в финансах стабильности.

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Моргенштерн* свел тату с лица и удалил все публикации из соцсетей
09 февраля 2025, 23:57

Моргенштерн* (Фото: Телеграм/@alisherhateu)

Рэпер Моргенштерн* свел свои известные тату в виде цифр 666 и шестиконечной звезды с лица и отчистил соцсети от старых публикаций. Об этом пишут Starhit.
Артист опубликовал ролик, на котором видно, как с его лица удаляют известные татуировки. Соответствующую публикацию он подписал так:

«С чистого листа, с чистого лица».

Напомним, что ранее Моргенштерн* размышлял о том, что мог подписать сделку с дьяволом. Со слов рэпера, в 15-16 лет он просил у него популярности. Как отметил артист, сейчас он может расплачиваться за тот случай.

На данный момент музыкант проходит реабилитацию в рехабе из-за своих зависимостей. При этом некоторые знаменитости поддержали Моргенштерна* в его тяжелой ситуации. Журналиста Ксения Собчак пожелала артисту вернуть свою энергию и преодолеть все свои проблемы. Айза же заявила о желании рэпера вернуться домой.

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#артист
#моргенштерн
#соцсети
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«Это странная вещь»: Анджелина Джоли объяснила, почему продала фото своих новорожденных детей
09 февраля 2025, 22:17

Анджелина Джоли (Фото: Инстаграм* @angelinajolie)

Анджелина Джоли рассказала, почему продала фото своих новорожденных малышей. Она заявила, что приняла это решение ради безопасности близнецов Нокса и Вивьен, сообщила газета New York Post.
В 2008 году Анджелина Джоли и Брэд Питт продали первые кадры своих близнецов Нокса и Вивьен журналу People. Звездная пара получила за фотографии 14 миллионов долларов. Средства они направили в свой благотворительный фонд помощи детям Jolie-Pitt Foundation. Актриса поделилась, что подобное решение супруги приняли из-за чрезмерного внимания папарацци к малышам в будущем.

«Это странная вещь, которую приходится делать, но это был своего рода лучший вариант, это было ради их безопасности. Дело в том, что кто-то все равно придет за этим [фото], и это станет проблемой. Было лучше контролировать, сделать все безопасным способом. И сделать с этим что-то хорошее, очевидно, если можешь. Это гораздо лучше», — обратила внимание звезда.

Стоит напомнить, что Анджелина Джоли и Брэд Питт были женаты с 2014 года, однако через два года актриса подала на развод. В качестве причины расставания она указала непримиримые разногласия. Питт и Джоли расторгли союз в 2019 году, а 30 декабря 2024 года после восьми лет судебных разбирательств бракоразводный процесс между звездами подошел к концу. У бывших возлюбленных осталось шестеро детей: 18-летняя Шайло Нувель, 16-летние Нокс Леон и Вивьен Маршелин, 23-летний Мэддокс Шиван, 21-летний Пакс Тьен и 20-летняя Захара Марли.

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«Будет сложно»: Леонид Агутин обратился к живущей в США дочери от Варум
09 февраля 2025, 22:14

Леонид Агутин и Елизавета Варум (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)

Певец Леонид Агутин трогательно обратился в соцсетях к живущей в Соединенных Штатах Америки дочери.
В честь 26-летия дочки исполнитель поделился в личном блоге фотографиями Елизаветы и поздравил ее с праздником.

Леонид трогательно поздравил девушку, отметив, что у него выросла очень талантливая дочь, которой они с мамой Анжеликой Варум могут гордиться.

«С днем рождения, крутышка наша! Горжусь тобой хотя бы просто потому, что ты такой интересный человек. Любуюсь тобой. Еле сдерживаю себя, чтобы не болтать о тебе со всеми, кого я знаю, ведь у них тоже есть дети. Смотрю на тебя и вижу классную девчонку, взрослого человека, бесконечно талантливую, сильную и нежную молодую женщину. Мы тебя любим и поздравляем — и тебя, и себя — с твоим рождением! Держись! Будет сложно, но интересно!» — поздравил певец дочь.

Сейчас дочь Агутина живет в Майами, где и пытается построить музыкальную карьеру. Еще она встречается с американцем, на которого у нее серьезные намерения.

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«Ошибочка вышла»: бывшая Виторгана прокомментировала сообщения о свадьбе
09 февраля 2025, 22:01

Нино Нинидзе (Фото: Инстаграм* @ninosha13)

Недавно появились слухи о том, что экс-возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе планирует свадьбу с 33-летним Михаилом Кремером. Актриса впервые прокомментировала эту информацию.
Нино показала букет из белых тюльпанов от поклонников. В нем была записка, в которой артистку поздравили с предстоящим замужеством и новым фильмом.

«Желаю невероятного счастливого нового этапа жизни во всех сферах и смыслах», — говорилось в тексте открытки.

Нинидзе высмеяла подарок. Похоже артистка не выходит замуж, как до этого писали журналисты.

«Ну как бы спасибо. Но как бы «ошибочка вышла», — обратила внимание Нино в своем Teлеграм-канале.

Звезда ранее находилась в отношениях с актером Максимом Виторганом. В 2022 году появились слухи о расставании влюбленных. Сейчас бывший муж Ксении Собчак встречается с Анной Коротковой, а Нино с Михаилом Кремером.

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