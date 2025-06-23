«Ему все время что-то надо!»: Валерий Меладзе рассказал о 10-летнем сыне от Альбины Джанабаевой
Валерий Меладзе рассказал о переживаниях за 10-летнего сына от Джанабаевой
Валерий Меладзе рассказал о десятилетнем сыне от Альбины Джанабаевой. Певец поделился, что Лука растет очень творческим. Об этом Меладзе сообщил в своем фильме-концерте.
Наследник Меладзе решил пойти по стопам родителей и занялся музыкой. За последние полгода он дважды выступал вместе с отцом. На сцене мальчик играл на бас-гитаре.
«Ему все время что-то надо! Хочет открывать что-то новое. <…> Когда он выходит на сцену и начинает играть, он погружается и становится очень спокойным и сосредоточенным. Поражаюсь, какие глубокие перемены в этот момент происходят», — заявил артист.
Валерий отметил, что очень гордится сыном, однако при этом ему хочется, чтобы Лука не погружался так быстро в мир шоу-бизнеса.
*Запрещен в РФ