«Ему все время что-то надо!»: Валерий Меладзе рассказал о 10-летнем сыне от Альбины Джанабаевой

23 июня 2025, 16:33

Валерий Меладзе рассказал о переживаниях за 10-летнего сына от Джанабаевой

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)

Валерий Меладзе рассказал о десятилетнем сыне от Альбины Джанабаевой. Певец поделился, что Лука растет очень творческим. Об этом Меладзе сообщил в своем фильме-концерте.





Наследник Меладзе решил пойти по стопам родителей и занялся музыкой. За последние полгода он дважды выступал вместе с отцом. На сцене мальчик играл на бас-гитаре.





«Ему все время что-то надо! Хочет открывать что-то новое. <…> Когда он выходит на сцену и начинает играть, он погружается и становится очень спокойным и сосредоточенным. Поражаюсь, какие глубокие перемены в этот момент происходят», — заявил артист.