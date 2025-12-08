«Энергетическое слияние»: Лолита откровенно рассказала о чувствах к Цекало

08 декабря 2025, 12:01

Лолита Милявская объяснила, как Александр Цекало изменил её судьбу

Лолита (Фото: Telegram / @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская призналась, что считает знакомство с Александром Цекало в Одесской филармонии главным поворотом своей судьбы.





В беседе с «Правилами жизни» певица рассказала, что именно этот человек стал для неё дверью в шоу-бизнес.



Артистка вспомнила сложную гамму чувств, которые переживала рядом с бывшим супругом и коллегой по дуэту «Академия».





«Если бы не он, не моя сильная нелюбовь к нему, неприязнь, которая почему-то вылилась в любовь, в приязнь, в большую творческую жизнь, а потом в абсолютную ненависть, я, наверное, занималась бы театром, была бы режиссёром, потому что я фанатично была предана театру» — рассказала она.

«Это было наше обоюдное энергетическое слияние: мы были нищие как церковные мыши, ничего за нами не было, никого не было, и этот шанс мы использовали оба. Этому шансу я говорю спасибо!» — подвела итог Милявская.