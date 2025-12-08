«Ни рыба ни мясо»: Виктор Рыбин раскрыл правду о Леониде Агутине и Алле Пугачёвой

08 декабря 2025, 10:25

Солист «Дюны» Рыбин высказал всё, что думает об Агутине и Пугачёвой

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин высказал мнение о позиции некоторых коллег. В интервью на YouTube-канале «Эмпатия» он отметил, что его раздражают артисты, которые публично не выражают свою гражданскую позицию.





В качестве примера Рыбин назвал Леонида Агутина. Музыкант заявил, что Агутин не посещает зону специальной военной операции и ничего о ней не говорит.

«Агутин! Вот прям не могу! Да потому что ни рыба ни мясо. Он не ездит в зону СВО… Никуда не ездит, он даже не говорит ничего об этом. И таких много. Я аж красный стал! Просто такой либерал: знаете, я за всё хорошее, я против всего плохого. Так мы тоже против плохого, да… Мы за победу!» — пояснил свою точку зрения певец.