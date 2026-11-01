«Энергию можно направить на созидание»: Нюша высказалась о вредных привычках

01 ноября 2026, 19:51

Певица Нюша объяснила, почему не ищет спасения в опасных зависимостях

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Певица Нюша рассказала, что помогает ей справляться со стрессом и большими нагрузками, не прибегая к вредным привычкам. По словам артистки, направлять энергию в нужное русло ей помогают спорт и творчество. Об этом сообщает Popcake.





Исполнительница считает, что свой потенциал можно использовать по-разному: в том числе искать выход в запрещённых веществах или, наоборот, создавать что-то полезное и вдохновляющее.





«Действительно, можно этот потенциал сливать через какие-то запрещённые вещества и так далее. А можно брать эту энергию и лепить из неё что-то, что будет преображать этот мир, вдохновлять людей, делать кого-то счастливыми», — поделилась Нюша.