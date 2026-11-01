«Пахнет мочой и отчаянием»: Айза резко высказалась о Париже
Айза-Лилуна Ай призналась, что терпеть не может Париж
Айза-Лилуна Ай поделилась своим отношением к Парижу и призналась, что никогда не испытывала симпатии к французской столице. В своём Telegram-канале блогер удивилась, почему в 2026 году туристы по-прежнему мечтают посетить этот город, несмотря на множество других интересных направлений.
По мнению Айзы, Париж давно утратил свой романтический образ и не заслуживает такого внимания путешественников. Своё отношение к городу она выразила довольно резко.
«На планете есть куда интереснее места, чем город, который пахнет мочой и отчаянием», — отметила блогер.Своё мнение Айза высказала на фоне продолжающихся во Франции массовых беспорядков. В последние недели в Париже проходят протесты, сопровождающиеся поджогами, разграблением магазинов и столкновениями демонстрантов с полицией.