«Пахнет мочой и отчаянием»: Айза резко высказалась о Париже

01 ноября 2026, 18:12

Айза-Лилуна Ай призналась, что терпеть не может Париж

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай поделилась своим отношением к Парижу и призналась, что никогда не испытывала симпатии к французской столице. В своём Telegram-канале блогер удивилась, почему в 2026 году туристы по-прежнему мечтают посетить этот город, несмотря на множество других интересных направлений.





По мнению Айзы, Париж давно утратил свой романтический образ и не заслуживает такого внимания путешественников. Своё отношение к городу она выразила довольно резко.





«На планете есть куда интереснее места, чем город, который пахнет мочой и отчаянием», — отметила блогер.