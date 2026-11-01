Из семейного домика — в детский дом: продюсер Пашу устроил добрую акцию
Продюсер Пашу нашёл способ подарить вторую жизнь игровому домику, который раньше радовал его дочерей Адриану и Камилу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Девочки уже выросли, поэтому семейная площадка перестала быть им нужна. Вместо того чтобы просто убрать её, бизнесмен решил передать конструкцию детям, которым она сможет принести ещё много радости.
Пашу предложил желающим откликнуться и рассказать, кому такая площадка действительно пригодилась бы. Среди всех обращений продюсер выбрал детский дом в Нижнем Тагиле. Именно туда уже на предстоящей неделе отправится игровой домик, чтобы у местных ребят появилось новое пространство для игр и весёлого времяпрепровождения.
Для детей это станет не просто подарком, а возможностью получить место, где можно проводить время вместе, придумывать собственные игры и создавать приятные воспоминания. А для самого Пашу это ещё и способ сделать полезное дело, дав вещам, которые больше не нужны его семье, новую жизнь.
При этом продюсер не собирается ограничиваться одной площадкой. В его планах — продолжить благотворительную инициативу и помочь другим детским домам по всей стране. Похоже, семейный игровой домик станет началом большого доброго дела.
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