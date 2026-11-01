Из семейного домика — в детский дом: продюсер Пашу устроил добрую акцию

01 ноября 2026, 19:24

Продюсер Пашу решил подарить игровую площадку детскому дому в Нижнем Тагиле

Пашу (Фото: Instagram* / @pashuofficial)

Продюсер Пашу нашёл способ подарить вторую жизнь игровому домику, который раньше радовал его дочерей Адриану и Камилу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».